К Forus Taxi за неделю присоединились 15 000 новых клиентов

”Неделя открытия новой платформы по заказу такси была чрезвычайно успешной и напряженной в плане работы, — сказал Эдуард Дубровский, руководитель платформы Forus Taxi. ”Мы знали, что клиентов и водителей станет намного больше, но мы не ожидали, что такое большое количество присоединится в первую же неделю. Наша команда очень старалась, чтобы все прошло успешно. Также мы получали множество пожеланий от наших новых клиентов о том, какие дополнительные опции они хотели бы сразу видеть в приложении Forus Taxi. Это именно то, чего мы хотели — создавать лучший продукт для всех — вместе! Процессы идут и постоянно развиваются, и совсем скоро будут доступны обновления приложения”.

11 апреля в Эстонии была запущена новая платформа заказа такси под названием Forus Taxi, в которой впервые объединились водители, клиенты и другие участники в круг собственников предприятия посредством программы токенов US Token.

Инструментом для этой уникальной программы является криптографический токен под названием US Token. Все клиенты Forus Taxi, водители и другие участники начнут получать токены за свои поездки. Например, если посредством Forus Taxi клиент совершит поездок на 100 евро, он получит на свой клиентский счет один US Token. Всего будет выпущено 30 миллионов новых токенов, что соответствует 30% участию в предприятии.

Новые версии бесплатного приложения Forus Taxi уже доступны в App Store и в Google Play Store.

Forus Takso, ранее известное как Tulika Takso, по-прежнему можно заказать, позвонив по короткому номеру 1200, где на звонки отвечает профессиональный персонал. Поначалу параллельно с новым приложением Forus Taxi будет работать и приложение Tulika1200.

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