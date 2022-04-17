За прошедшие сутки на дорогах Эстонии задержали 34 пьяных водителя

За последние сутки сотрудники правопорядка задержали 34 нарушителя, севших за руль в пьяном виде. Из них пятеро находились за рулем в состоянии наркотического опьянения, у 29 были выявлены признаки употребления алкоголя, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны.