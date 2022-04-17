17.04.2022, 08:38
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии задержали 34 пьяных водителя
Foto: Annika Haas
За последние сутки сотрудники правопорядка задержали 34 нарушителя, севших за руль в пьяном виде. Из них пятеро находились за рулем в состоянии наркотического опьянения, у 29 были выявлены признаки употребления алкоголя, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны.
Полиция напоминает, что вождение в пьяном виде наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке.
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