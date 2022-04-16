ФОТО | Huawei впервые представила смарт-часы для любителей бега

Если смарт-часы серии GT, ранее представленные на рынке компанией Huawei, были ориентированы на более широкую аудиторию, то новая модель часов в первую очередь предназначена для любителей спорта и активного образа жизни. ”Новые смарт-часы Runner сочетают в себе сильные стороны знаменитой серии часов GT и предлагают инновационные функции для увлекающегося бегом пользователя как начального, так и продвинутого уровня”, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. Новая модель также совместима со смарт-устройствами других марок — например с нагрудными пульсометрами и другими устройствами.

Смарт-часы стали более мощными именно с точки зрения систем мониторинга. ”Точность позиционирования и записи траектории бега имеет первостепенное значение для бегуна — независимо от того, двигается ли он по природному ландшафту и гористой местности или по беговой дорожке стадиона. Именно поэтому в новых часах для определения местоположения используются пять основных спутниковых систем”, — пояснила Мишина, добавив, что антенны датчиков, принимающие сигналы спутниковых систем, установлены не в нижней части, а по краям корпуса новой модели для обеспечения более точного приема.

Поскольку профессиональные бегуны контролируют частоту сердечных сокращений во время тренировок, то часы Runner также вывели мониторинг частоты сердечных сокращений на новый уровень благодаря технологии TruSeenTM 5.0+, позволяющей избежать неточностей в показаниях частоты сердечных сокращений из-за пота, температуры или дрожания рук. ”Для любителей интервальных тренировок хорошей новостью является улучшенный модуль датчика сердечного ритма часов для бега Runner, который обеспечивает надежное считывание сердечного ритма даже при быстрых и медленных изменениях сердечного ритма”, — отметила Екатерина Мишина, добавив, что большие отверстия на ремешке часов улучшают воздухообмен, лучше располагают смарт-устройство на руке, что, соответственно, обеспечивает лучший сбор данных.