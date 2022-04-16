ФОТО | Huawei впервые представила смарт-часы для любителей бега
С приходом весны и активного сезона времяпрепровождения на открытом воздухе, компания Huawei выпустила на рынок свои первые профессиональные часы для бега Watch GT Runner, ориентированные именно на любителей спорта, чтобы они могли отслеживать и развивать свои физические достижения.
Если смарт-часы серии GT, ранее представленные на рынке компанией Huawei, были ориентированы на более широкую аудиторию, то новая модель часов в первую очередь предназначена для любителей спорта и активного образа жизни. ”Новые смарт-часы Runner сочетают в себе сильные стороны знаменитой серии часов GT и предлагают инновационные функции для увлекающегося бегом пользователя как начального, так и продвинутого уровня”, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. Новая модель также совместима со смарт-устройствами других марок — например с нагрудными пульсометрами и другими устройствами.
Смарт-часы стали более мощными именно с точки зрения систем мониторинга. ”Точность позиционирования и записи траектории бега имеет первостепенное значение для бегуна — независимо от того, двигается ли он по природному ландшафту и гористой местности или по беговой дорожке стадиона. Именно поэтому в новых часах для определения местоположения используются пять основных спутниковых систем”, — пояснила Мишина, добавив, что антенны датчиков, принимающие сигналы спутниковых систем, установлены не в нижней части, а по краям корпуса новой модели для обеспечения более точного приема.
Поскольку профессиональные бегуны контролируют частоту сердечных сокращений во время тренировок, то часы Runner также вывели мониторинг частоты сердечных сокращений на новый уровень благодаря технологии TruSeenTM 5.0+, позволяющей избежать неточностей в показаниях частоты сердечных сокращений из-за пота, температуры или дрожания рук. ”Для любителей интервальных тренировок хорошей новостью является улучшенный модуль датчика сердечного ритма часов для бега Runner, который обеспечивает надежное считывание сердечного ритма даже при быстрых и медленных изменениях сердечного ритма”, — отметила Екатерина Мишина, добавив, что большие отверстия на ремешке часов улучшают воздухообмен, лучше располагают смарт-устройство на руке, что, соответственно, обеспечивает лучший сбор данных.
Для пользователей, которые бегают каждый день, у смарт-часов Runner есть и другие функции. ”Например, найти план тренировок в интернете для подготовки к соревнованиям по бегу сегодня стало довольно просто и для этого не требуется личный тренер, но в то же время такие планы часто не учитывают специфику бегуна или фактический физический прогресс в выполнении план. Однако виртуальный тренер смарт-часов Runner считается как с показателями здоровья пользователя, так и с обратной связью от тела во время тренировки”, — объясняет Екатерина Мишина, как рекомендованный часами план тренировок помогает предотвратить травмы из-за чрезмерных перегрузок и мотивирует бегуна полностью раскрыть свой потенциал для достижения максимальных результатов.
Разработанные специально для бегунов смарт-часы, тем не менее, предназначены не только для использования во время тренировок, но, по словам эксперта по технологиям, они хорошо подходят и для других видов деятельности любителей спорта, работая без подзарядки до двух недель, в зависимости от интенсивности использования. ”Таким образом, часы можно использовать не только для занятий спортом, но, например, и для офисной работы или для мониторинга сна. А во время отдыха можно воспользоваться обычными функциями часов — т. е. звонить, отправлять сообщения, читать сообщения или слушать музыку”, — перечисляет Мишина. Смарт-часы Runner удобны для ежедневной ношения благодаря легкому весу в 38,5 грамм, приятному для кожи антибактериальному ремешку и керамической задней крышке, которая предотвращает аллергию или покраснение при длительном использовании.
Смарт-часы Runner для любителей бега совместимы с Huawei и всеми телефонами под управлением операционных систем Android и iOS.