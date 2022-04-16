16.04.2022, 16:37
ФОТО | В Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего на Украине
Foto: Argo Ingver
В Санкт-Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.
По словам губернатора, Владимир Фролов ”пал смертью храбрых” в боях с украинским противником.
”Генерал Фролов — потомственный военный. <…> Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память”, — заявил Беглов.