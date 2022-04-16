ФОТО | В Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего на Украине

В Санкт-Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.