Новости России
16.04.2022, 16:37

ФОТО | В Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего на Украине

 
Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Argo Ingver

В Санкт-Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

По словам губернатора, Владимир Фролов ”пал смертью храбрых” в боях с украинским противником.

”Генерал Фролов — потомственный военный. <…> Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память”, — заявил Беглов.

RusDelfi
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