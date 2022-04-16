Что Россия переживет. Почему не стоит надеяться на быстрый эффект санкций?

На мой взгляд, первый нарратив систематически переоценивает влияние санкций на краткосрочном временном горизонте, а второй столь же систематически недооценивает их долгосрочные последствия. И то и другое - следствие понятной ментальной ошибки "верю в то, во что приятно верить". Я все время оказываюсь в шизофренической ситуации, когда приходится одновременно объяснять украинцам, что никакой экономической катастрофы в России быстро не случится, а надежды на то, что санкции остановят войну - иллюзия, и доказывать лоялистки настроенным россиянам, что никакого "справимся и импортозаместим" не будет и российскую экономику ждет в лучшем случае стагнация, а скорее постепенная деградация.

Дмитрий Некрасов - российский экономист, предприниматель, политэмигрант. В прошлом сотрудник экспертного управления Администрации президента РФ Дмитрия Медведева, где занимался вопросами налоговой политики и пенсионной реформы. В 2011 году был ответственным секретарем Координационного совета оппозиции. Образование: МГИМО и Высшая школа экономики.

Я постараюсь описать ключевые заблуждения обеих сторон в двух статьях. Первая - о том, с чем российская экономика и вправду "справится" и почему на среднесрочном горизонте не случится экономической катастрофы такого масштаба, чтобы она смогла остановить войну. Вторая будет о том, почему надежды лоялистов на импортозамещение и "опору на собственные силы" имеют под собой мало оснований.