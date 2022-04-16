16.04.2022, 13:16
ФОТО | Пожар в Вильяндимаа: от дровяного сарая загорелась сухая трава
Foto: Kenno Soo
Около 11:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Метсакюла в Вильяндимаа горит здание и сухая трава вокруг него.
Оказалось, что загорелся старый дровяной сарай, а от него уже произошло возгорание сухой травы в округе. Горящая трава представляла опасность находящемуся вблизи зданию. К счастью, возгорание удалось потушить до того, как огонь успел туда добраться.
Сарай же полностью сгорел. Согласно первоначальным данным, пожар начался из-за костра. Никто не пострадал.