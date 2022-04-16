ЧП и криминал
16.04.2022, 13:16

ФОТО | Пожар в Вильяндимаа: от дровяного сарая загорелась сухая трава

 
Viljandimaal süttis lõkkest kulu ja puurkuur
Viljandimaal süttis lõkkest kulu ja puurkuur
Foto: Kenno Soo

Около 11:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Метсакюла в Вильяндимаа горит здание и сухая трава вокруг него.

Оказалось, что загорелся старый дровяной сарай, а от него уже произошло возгорание сухой травы в округе. Горящая трава представляла опасность находящемуся вблизи зданию. К счастью, возгорание удалось потушить до того, как огонь успел туда добраться.

Сарай же полностью сгорел. Согласно первоначальным данным, пожар начался из-за костра. Никто не пострадал.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии