В больницах остается 223 пациента с коронавирусом, три человека скончались

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,5 невакцинированных человека в день.

В течение суток были открыты 13 новых историй болезни, при этом в семи случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматической формы COVID-19. На протяжении последних 10 дней госпитализированы были в среднем 10,2 пациента с симптоматической формой COVID-19 в день. Скончались три человека, зараженные коронавирусом, двое из них не были вакцинированы: 83-летний мужчина, 86-летняя женщина и 91-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 1436 тестов на коронавирус, результат 259 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 33 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных — в среднем 37 невакцинированных человека в день.

За сутки были введены 109 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 19 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 449 613 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,5%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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