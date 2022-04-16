За первую неделю в школе для детей из Украины к занятиям приступили 70 учеников

Школа, расположенная в здании Таллиннского университета на улице Ряэгу, до конца учебного года школа будет предлагать детям занятия по интересам и другие виды деятельности. В этом учебном году школа сможет принять около 200 детей.

”По состоянию на прошлую неделю поступило 208 ходатайств о получении места в школе, но по разным причинам пока не все ученики начали посещать учебное заведение. К тому же несколько детей уже покинули Эстонию, —сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — В настоящее время к занятиям в школе приступили 70 ребят, сейчас они разделены на четыре группы, еще одна группа откроется на следующей неделе. Работа проходит по системе гибридного обучения — дети посещают дистанционные уроки в своей украинской школе и наряду с этим принимают участие в занятиях, предлагаемых школой для детей военных беженцев в Таллинне. Первая неделя, хотя она и короткая, показала, что дети успешно адаптируются — ребята даже уже успели выучить свои первые слова на эстонском языке”.

Руководитель проекта школы для украинских детей Наталья Мялицина добавила, что в школе в качестве помощников учителей работают четыре украинских педагога, которые фактически также выполняют роль классного руководителя.

”У нас есть учителя эстонского языка, а в ближайшее время к работе приступят еще два педагога — учителя украинского и английского языков. Занятия проводит учитель искусства, имеющий опыт работы арт-терапевтом, преподаватель робототехники, организатор спортивной деятельности и учителя танцев, а также мы ищем музыканта для проведения музыкальных занятий. Занятия по интересам проводятся на эстонском языке, чтобы дети могли изучать язык посредством общения в естественной среде. Приятно наблюдать за тем, как дети начинают осваивать эстонский язык и стараются активно им пользоваться”.

Мялицина благодарит всех, кто помог за считанные дни подготовить здание на улице Ряэгу к началу учебной работы.