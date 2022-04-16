Эстония закупит для Сил обороны 220 бронетранспортеров

По словам руководителя отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саара, для Сил обороны будут закуплены бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 млн евро.

В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки, сообщил центр.

"Это означает, что конкурс на поставку будет объявлен уже во втором квартале этого года. Мы ищем партнера, который сможет доставить транспорт указанного типа к концу 2024 года", — сказал Саар.

По словам руководителя отдела закупок Центра оборонных инвестиций Ивара Янсона, главная цель поставки заключается в том, чтобы снабдить бронетранспортерами вторую пехотную бригаду Сил обороны Эстонии.

Подразделения должны быть в состоянии быстро передвигаться на поле боя из одной точки в другую, и бронетранспортеры как раз позволяют решить эту задачу, отметил Янсон.

С 2004 года и по сей день в Эстонии используются более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года.

На данный момент бронетранспортеры имеются в распоряжении у Скаутского, Калевского и Вируского батальонов первой пехотной бригады.