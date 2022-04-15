"Все с ужасом думают о том, что будет 9 мая". Как украинцы бежали от российских бомб в Германию, но и там встретили "русский мир"

Не готова Татьяна отказываться и от российского триколора, несмотря на попытки украинских активистов приравнять его к символам войны и с помощью петиции добиться запрета на его демонстрацию в Германии. «Я не считаю, что, если ты вышел с флагом, это означает, что ты поддерживаешь войну. Это символ огромной культуры и истории. Я волонтерю на вокзале, помогаю [украинским] беженцам, у меня на жилетке наклейка с российским флагом — это значит, что я говорю по-русски. Почему волонтерам можно носить флаг, а на демонстрации нельзя?» — возмущается она.

Активистка организации Demokrati-Ja Наташа Иванова категорически с этим не согласна: «Мы же понимаем, что за мир с триколором сейчас нельзя выходить — сейчас люди это воспринимают только в одном смысле [как поддержку России в войне]. Если [люди с российским флагом] говорят, что они за мир, то либо они чего-то не понимают, либо не хотят понимать».

Проблема и в том, что обе стороны в Германии считают себя жертвами. Украинцы видят в автоколоннах с российскими флагами на немецких улицах те самые колонны военной техники, которые разрушают сейчас их страну. А живущие несколько десятилетий в Германии и не без труда добившиеся для себя прав на собственную идентичность русские немцы считают, что под угрозой находится их привычный образ жизни, — и настаивают, что их заставляют расплачиваться по чужим счетам.

Гуляния в Трептов-парке

Празднование 9 Мая в Берлине играет особую роль — не только из-за паломничества десятков тысяч русскоязычных к мемориалу в Трептов-парке — громадной фигуре солдата, возведенной в 1949 году скульптором Евгением Вучетичем. Дело еще и в том, что немецкие политики — в основном левого спектра — считали своим долгом присоединиться к памятным мероприятиям. Празднование Дня Победы было, наверное, последним оставшимся мероприятием с участием представителей российского посольства, к которому охотно присоединялись немецкие политики. Причем это не прекратилось после 2014 года.

В последние годы те, кто приходит в Трептов-парк 9 мая, по сути, таким образом демонстрируют определенную политическую позицию — и по меньшей мере если не положительное, то нейтральное отношение к нынешним российским властям. У российских оппозиционеров (не говоря уже об украинцах) сложное отношение к георгиевским ленточкам, которые там в этот день повсюду, и флагам ДНР (они встречаются реже).

Власти Берлина обычно не вмешивались в порядок празднования, из-за чего вся огромная территория парка и мемориала становилась ареной для народных гуляний с распитием алкоголя, фольклорными ансамблями и танцами под военные песни из Bluetooth-колонок (этот феномен показан в фильме Сергея Лозницы «День Победы»).

В этом году из-за агрессии России представители всех немецких политических сил отказались принимать участие в мероприятиях в Трептов-парке. Возможно, окажутся под запретом и георгиевские ленточки. Однако немецкие власти, видимо, не решатся отменять «патриотические» мероприятия русскоязычного населения в память о войне, а это значит, что в Трептов-парк устремятся демонстранты с российскими флагами, которые, возможно, решат отпраздновать не только победу над фашизмом в 1945-м, но и победу над Украиной (независимо от реального положения дел на фронте). Приехать в Берлин собираются пророссийски настроенные активисты со всей Германии: по словам Алексея Шварца, готовятся к поездке в столицу и в его общежитии в Швайнфурте.

«Все [люди, поддерживающие Украину] с ужасом думают о том, что будет 8 и 9 мая. Мы хотим заранее занять место на улице 17 Июня перед советским памятником с пушкой и танком, чтобы, когда туда придут путинисты с триколором, они не стояли бы там одни», — говорит активистка организации Demokrati-Ja Наташа Иванова. По информации немецких СМИ, на всех ключевых точках празднования 9 Мая в Берлине будут организованы не только пророссийские, но и проукраинские митинги.

Противостояние в Трептов-парке уже началось: в начале апреля мемориал был исписан антироссийскими и антивоенными лозунгами, например «Украинская кровь на русских руках». Берлинские власти отмыли мемориал и взяли его под охрану, на его территории даже установили фонари.

Николай Хауфлер считает, что власти справятся и с возможными массовыми беспорядками: «Полиция здесь умеет разделять массы демонстрантов и не даст толпам столкнуться. Если, конечно, будет достаточно полицейских. Если нет, то это будет громадной ошибкой».

Проблема, однако, в том, что мемориал расположен внутри огромного и довольно дикого парка, контролировать который полностью невозможно. Кроме того, до парка большинство как пророссийских, так и проукраинских активистов будут добираться на городских электричках, и конфликты могут начаться уже в поездах. «Самое главное, чтобы пророссийские демонстранты не переходили границы [дозволенного]. Мы обязательно будем наблюдать за ними. Мы в полной готовности», — говорит администратор канала «Тварини Берлина» Михаил.

В канале он выразился более конкретно: «Предлагаю 9 мая не щадить никого». Михаил прямо призвал «публично резать гнидосов». На просьбу «Медузы» прокомментировать, что именно он имеет в виду, Михаил ответил так: «Давайте оставим вопрос открытым, так будет более интригующе ;)». На дополнительный вопрос, не волнует ли его, что от действий подписчиков его канала могут пострадать выходцы из России, которые не поддерживают войну, Михаил на момент публикации не ответил.

Пока часть активистов с обеих сторон радикализуется на глазах, организаторы пророссийских акций с более умеренными взглядами замечают, что вместо борьбы с дискриминацией эти акции приводят к обратному эффекту: ненависть к русским только растет.

Организаторы пророссийского автопробега в Гамбурге, который должен был пройти 24 апреля, решили отменить его, поскольку, как они пишут в своем закрытом телеграм-канале, «видят результат других пробегов» и «не желают обострять отношение» к русскоязычным. Вместо него в Гамбурге в тот же день по инициативе Николая Хауфлера пройдет акция «Russians against war» (не путать с серией концертов рэпера Оксимирона) с бело-сине-белой символикой.

В Германию медленно приходит осознание, что война навсегда изменила привычную жизнь ее русскоязычных жителей, которую многие из них вели несколько десятилетий. На балконе одного из берлинских домов рядом с Шарлоттенбургским парком — возле дома, в котором живет корреспондент «Медузы», — последние десять лет висел большой российский флаг. Висел он и весной 2014 года во время крымских событий, а также летом того же года, несмотря на боевые действия в Донбассе. В марте 2022 года его с балкона убрали.