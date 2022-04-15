"Все с ужасом думают о том, что будет 9 мая". Как украинцы бежали от российских бомб в Германию, но и там встретили "русский мир"
В последние недели в Германии состоялось несколько массовых пророссийских акций, включая масштабный автопробег с российскими флагами через центр Берлина. Зрелище российских флагов на немецких улицах разбудило украинское сопротивление — по меньшей мере один автомобиль, участвовавший в пробеге, был сожжен.
Пока немецкой полиции удается разнимать пророссийские и проукраинские демонстрации, но обе стороны готовятся к 9 мая, когда десятки тысяч русскоязычных жителей Германии соберутся на гуляния в Трептов-парке. Какие настроения царят в сообществе русских немцев и среди проукраинских активистов — в репортаже "Медузы" из Берлина.
"Автопробег позора"
Эффект был тем сильнее, что о готовящемся автопробеге мало кто знал среди противников войны. Разве что небольшая группа представителей берлинской организации Demokrati-Ja — она регулярно устраивает в Берлине акции в поддержку демократии в России и 3 апреля отправилась к старту колонны в Аренсфельде.
"Нас было очень мало. Мы не успели ни собрать большую "антидемонстрацию", ни зарегистрировать ее. Нам даже грозили штрафами за незарегистрированную акцию, — рассказывает "Медузе" уроженка Москвы и член Demokrati-Ja Наташа Иванова. — Мы орали на них: "Фашисты!", "Нет войне!", "Путин — убийца!". А они бибикали и показывали нам неприличные жесты. Между нами встала полиция — то ли нас защищала, то ли их.
Битва в картах Google
В отличие от стихийной «антидемонстрации», в которой участвовала Наташа Иванова, автопробег был вовремя и по всем правилам согласован с властями. Его официальный организатор — владелец автомастерской на окраине Берлина, русский немец Игорь (свою фамилию он прессе не называет, а в интервью Der Spiegel вообще выступил под псевдонимом Кристиан), приехавший 20 лет назад из Орска, а идейный вдохновитель — немецкий бизнесмен Рене Херрман из Потсдама. Игорь и Рене (после автопробега Рене, что показательно, дал интервью праворадикальному изданию Compact) отрицают, что знали о Буче до начала акции, и уклончиво отвечают о своем отношении к войне. По их словам, автопробег был посвящен борьбе с дискриминацией русскоязычных и не нес никаких дополнительных смыслов.
Открытых лозунгов в поддержку войны действительно не было: полиция зафиксировала только один случай использования запрещенной в Германии символики — буквы Z на боковом стекле одного из автомобилей. На самого же Игоря завели дело по подозрению в разжигании розни из-за плаката, на котором русские в сегодняшней Германии сравниваются с евреями при нацизме. Игорь отказался общаться с «Медузой».
"Считаются хорошо интегрированными"
После берлинского автопробега 3 апреля похожие акции с российской символикой «против дискриминации» прошли и в других городах Германии. Местные власти, несмотря на развернувшуюся в прессе дискуссию о допустимости пророссийских собраний, не нашли причин для их запрета, но кое-где поменяли формат — с автопробега на «пешую» демонстрацию. В ряде регионов были запрещены и некоторые российские символы: например, в Нижней Саксонии запретили демонстрацию флага Советского Союза, а в других регионах, например в Гессене, где находится Франкфурт-на-Майне, — георгиевские ленточки. Наиболее крупные демонстрации — во Франкфурте-на-Майне и Ганновере — собрали 600–800 участников.
Если автопробег 3 апреля стал для Берлина неожиданностью, то к последующим и заранее объявленным пророссийским демонстрациям в Германии готовились вовремя. Украинские беженцы, давно живущие в Германии выходцы из Украины и просто антивоенно настроенные жители страны с начала войны регулярно устраивали демонстрации в поддержку Украины, но до 3 апреля во время своих акций они обращались в основном к немецким властям — например, с требованием предоставить Киеву тяжелое вооружение и перестать покупать российский газ. После 3 апреля проукраинские активисты увидели на немецких улицах символику врага, и это в каком-то смысле перенесло войну в Германию (хотя, наверное, стоит обратить внимание на некоторое смешение: живущие в Германии русские немцы не имеют никакого отношения к войне в Украине, а часто даже в России не родились и в ней не жили).
Когда 10 апреля в центр Франкфурта-на-Майне вышли около 800 демонстрантов с российскими флагами, им противостояли примерно 2500 проукраинских демонстрантов. «Полицейские окружили людей с советскими, российскими и казахстанскими флагами. А вокруг этого кольца — толпа, которая кричит про фашистов и русский корабль, ругается и бьет в барабаны», — так описывает акцию во Франкфурте поехавший туда Алексей Шварц.
На вопрос, что происходило бы на площади, если бы там не было немецкой полиции, Алексей оптимистично отвечает, что это бы привело к «отрезвлению многих пророссийских демонстрантов»: «Если бы люди, которые выходят в поддержку России, взглянули в глаза украинских женщин, сразу многое бы у них разрешилось. Больно и тяжело делается, просто если взглянуть в эти глаза».
Гендерный перекос обеих демонстраций становится очевиден при просмотре видеозаписей: если пророссийские демонстрации состоят в основном из мужчин, то на проукраинских преобладают женщины. Причина тут, возможно, и в том, что украинских мужчин призывного возраста, как правило, не выпускают из Украины.
Несмотря на то, что полиции на немецких улицах пока удается не допустить столкновений пророссийских и проукраинских демонстраций и борьба «русского мира» с проукраинскими активистами происходит в основном в интернете, стороны стремительно радикализуются.
Вскоре после берлинского пробега в телеграме появился канал «Тварини Берлина» («Животные Берлина»), подписчики которого делились фотографиями номеров автомобилей, участвовавших в пророссийском автопробеге. На пике у канала было более шести тысяч подписчиков, затем он был удален после жалоб, но недавно появился опять. На момент написания этой статьи на канал были подписаны около 900 человек.
«Меня зовут Михаил. Я — украинец, экономист, занимаюсь финансами. Три с половиной недели назад я впервые столкнулся с публичной поддержкой кровавого режима на улицах Берлина и сделал этот канал. Для нас важно найти тех, кто создает пророссийские движения в европейских странах, то есть лидеров сообществ. А дальше будут приняты меры (кем именно, Михаил не уточнил. — прим. „Медузы“), чтобы прекратить такие собрания и движения на территории развитых стран. Мы хотим, чтобы каждый [выступающий за войну] русский боялся выйти на улицу», — говорит администратор канала, согласившийся ответить на вопросы «Медузы».
Что делать с информацией о пророссийских активистах, которую Михаил призывает собирать, он не поясняет. Уточняет только, что «никто не собирается нарушать закон» и лично он не имеет ничего против тех русских, которые помогают украинцам, однако «их мало, но мы к ним относимся с огромным уважением». Гораздо больше, по его словам, тех русских, которые поддерживают войну: «Если русский народ вместо протестов решил начать поддерживать авторитарный режим, то понятно, что живущие в Германии выходцы из Украины не могут сидеть дома и смотреть, как на их глазах одобряют массовые убийства. Мы [все украинцы в Германии] не можем позволить прославлять на публике кровавый режим. Мы сильнее, умнее и намного крепче духом — и преимущество на нашей стороне. Мы планируем использовать его на сто процентов».
Насколько реалистичны эти угрозы, понять сложно, но в пророссийских телеграм-каналах распространяются видео с сожженными в Берлине автомобилями, и по крайней мере один из них точно участвовал в автопробеге 3 апреля.
Только опасения за свою безопасность удерживают живущую в Берлине уроженку Санкт-Петербурга Татьяну от участия в митингах против дискриминации людей с российскими паспортами. «Я же вижу, что происходит в сети: людей унижают и оскорбляют. Мне кажется, необходимо ввести правила нормального диалога — нельзя же всех под одну гребенку. Я не одобряю и не поддерживаю войну, но у меня много знакомых, у которых из-за российских паспортов заблокировали счет в банке», — объясняет Татьяна «Медузе».
Не готова Татьяна отказываться и от российского триколора, несмотря на попытки украинских активистов приравнять его к символам войны и с помощью петиции добиться запрета на его демонстрацию в Германии. «Я не считаю, что, если ты вышел с флагом, это означает, что ты поддерживаешь войну. Это символ огромной культуры и истории. Я волонтерю на вокзале, помогаю [украинским] беженцам, у меня на жилетке наклейка с российским флагом — это значит, что я говорю по-русски. Почему волонтерам можно носить флаг, а на демонстрации нельзя?» — возмущается она.
Активистка организации Demokrati-Ja Наташа Иванова категорически с этим не согласна: «Мы же понимаем, что за мир с триколором сейчас нельзя выходить — сейчас люди это воспринимают только в одном смысле [как поддержку России в войне]. Если [люди с российским флагом] говорят, что они за мир, то либо они чего-то не понимают, либо не хотят понимать».
Проблема и в том, что обе стороны в Германии считают себя жертвами. Украинцы видят в автоколоннах с российскими флагами на немецких улицах те самые колонны военной техники, которые разрушают сейчас их страну. А живущие несколько десятилетий в Германии и не без труда добившиеся для себя прав на собственную идентичность русские немцы считают, что под угрозой находится их привычный образ жизни, — и настаивают, что их заставляют расплачиваться по чужим счетам.
Гуляния в Трептов-парке
Празднование 9 Мая в Берлине играет особую роль — не только из-за паломничества десятков тысяч русскоязычных к мемориалу в Трептов-парке — громадной фигуре солдата, возведенной в 1949 году скульптором Евгением Вучетичем. Дело еще и в том, что немецкие политики — в основном левого спектра — считали своим долгом присоединиться к памятным мероприятиям. Празднование Дня Победы было, наверное, последним оставшимся мероприятием с участием представителей российского посольства, к которому охотно присоединялись немецкие политики. Причем это не прекратилось после 2014 года.
В последние годы те, кто приходит в Трептов-парк 9 мая, по сути, таким образом демонстрируют определенную политическую позицию — и по меньшей мере если не положительное, то нейтральное отношение к нынешним российским властям. У российских оппозиционеров (не говоря уже об украинцах) сложное отношение к георгиевским ленточкам, которые там в этот день повсюду, и флагам ДНР (они встречаются реже).
Власти Берлина обычно не вмешивались в порядок празднования, из-за чего вся огромная территория парка и мемориала становилась ареной для народных гуляний с распитием алкоголя, фольклорными ансамблями и танцами под военные песни из Bluetooth-колонок (этот феномен показан в фильме Сергея Лозницы «День Победы»).
В этом году из-за агрессии России представители всех немецких политических сил отказались принимать участие в мероприятиях в Трептов-парке. Возможно, окажутся под запретом и георгиевские ленточки. Однако немецкие власти, видимо, не решатся отменять «патриотические» мероприятия русскоязычного населения в память о войне, а это значит, что в Трептов-парк устремятся демонстранты с российскими флагами, которые, возможно, решат отпраздновать не только победу над фашизмом в 1945-м, но и победу над Украиной (независимо от реального положения дел на фронте). Приехать в Берлин собираются пророссийски настроенные активисты со всей Германии: по словам Алексея Шварца, готовятся к поездке в столицу и в его общежитии в Швайнфурте.
«Все [люди, поддерживающие Украину] с ужасом думают о том, что будет 8 и 9 мая. Мы хотим заранее занять место на улице 17 Июня перед советским памятником с пушкой и танком, чтобы, когда туда придут путинисты с триколором, они не стояли бы там одни», — говорит активистка организации Demokrati-Ja Наташа Иванова. По информации немецких СМИ, на всех ключевых точках празднования 9 Мая в Берлине будут организованы не только пророссийские, но и проукраинские митинги.
Противостояние в Трептов-парке уже началось: в начале апреля мемориал был исписан антироссийскими и антивоенными лозунгами, например «Украинская кровь на русских руках». Берлинские власти отмыли мемориал и взяли его под охрану, на его территории даже установили фонари.
Николай Хауфлер считает, что власти справятся и с возможными массовыми беспорядками: «Полиция здесь умеет разделять массы демонстрантов и не даст толпам столкнуться. Если, конечно, будет достаточно полицейских. Если нет, то это будет громадной ошибкой».
Проблема, однако, в том, что мемориал расположен внутри огромного и довольно дикого парка, контролировать который полностью невозможно. Кроме того, до парка большинство как пророссийских, так и проукраинских активистов будут добираться на городских электричках, и конфликты могут начаться уже в поездах. «Самое главное, чтобы пророссийские демонстранты не переходили границы [дозволенного]. Мы обязательно будем наблюдать за ними. Мы в полной готовности», — говорит администратор канала «Тварини Берлина» Михаил.
В канале он выразился более конкретно: «Предлагаю 9 мая не щадить никого». Михаил прямо призвал «публично резать гнидосов». На просьбу «Медузы» прокомментировать, что именно он имеет в виду, Михаил ответил так: «Давайте оставим вопрос открытым, так будет более интригующе ;)». На дополнительный вопрос, не волнует ли его, что от действий подписчиков его канала могут пострадать выходцы из России, которые не поддерживают войну, Михаил на момент публикации не ответил.
Пока часть активистов с обеих сторон радикализуется на глазах, организаторы пророссийских акций с более умеренными взглядами замечают, что вместо борьбы с дискриминацией эти акции приводят к обратному эффекту: ненависть к русским только растет.
Организаторы пророссийского автопробега в Гамбурге, который должен был пройти 24 апреля, решили отменить его, поскольку, как они пишут в своем закрытом телеграм-канале, «видят результат других пробегов» и «не желают обострять отношение» к русскоязычным. Вместо него в Гамбурге в тот же день по инициативе Николая Хауфлера пройдет акция «Russians against war» (не путать с серией концертов рэпера Оксимирона) с бело-сине-белой символикой.
В Германию медленно приходит осознание, что война навсегда изменила привычную жизнь ее русскоязычных жителей, которую многие из них вели несколько десятилетий. На балконе одного из берлинских домов рядом с Шарлоттенбургским парком — возле дома, в котором живет корреспондент «Медузы», — последние десять лет висел большой российский флаг. Висел он и весной 2014 года во время крымских событий, а также летом того же года, несмотря на боевые действия в Донбассе. В марте 2022 года его с балкона убрали.