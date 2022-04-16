Правда ли, что на Байдена во время выступления нагадила птица?

Во-первых, стоит отметить, что свою речь Байден произносил во время посещения завода компании POET по производству этанола в городе Менло, штат Айова. Мероприятие проходило в помещении, а не под открытым небом, что отчётливо видно на фотографии Клэя Мастерса, репортёра Общественного радио Айовы. Так что уже одно это ставит под сомнение версию о птичьем помёте.

В Рунете ролик массово разошёлся 13 апреля. О случившемся написали Readovka , Федеральное агентство новостей , ”Известия” , ”Москва 24” , Ura.Ru и ”Рен-ТВ” — все эти издания у себя в соцсетях перепутали штат и вместо Айовы написали про Огайо. Также о предполагаемом инциденте рассказали НТВ , RT , ”Комсомольская правда” и телеканал ” 360° ”. В паблике ”Рифмы и панчи” пост о Байдене ”под обстрелом” получил более миллиона просмотров и больше 40 000 лайков. Конечно, инфоповод дал возможность редакторам СМИ поупражняться в придумывании эвфемизмов о птичьем помёте. Вспомнили и про старый мем с Путиным и голубем.

Ролик с инцидентом быстро разошёлся в Twitter, поскольку многие пользователи предположили, что на президента нагадила птица. Так, консервативный политик и писатель Ник Адамс разместил трёхсекундную запись эфира телеканала Fox News со следующей подписью: ”Смотрите: птица нагадила на Джо Байдена во время выступления. Даже птицы знают, что он поганый президент!” Видео на момент публикации этого текста собрало миллион просмотров.

Видео стало вирусным в соцсетях 12 апреля 2022 года, на нём запечатлена часть выступления Джо Байдена. Как ранее в тот же день анонсировал Белый дом, на мероприятии в штате Айова президент США объявил , что Агентство по охране окружающей среды этим летом разрешит продавать топливо E15 (смесь этанола и бензина). По его словам, эта мера не только позволит поддержать фермерское хозяйство, но и снизить цены на топливо. И на записи речи якобы видно, как нечто похожее на птичий помёт попало на плечо Байдена и на его значок с флагом США.

Во-вторых, американский президент стоял рядом с огромной кучей переработанной кукурузы, потому что в США из неё производят биоэтанол. Причём, судя по многочисленным видео и фото, на верхушку этой кучи через отверстие в потолке непрерывно сыпалась новая кукуруза. В результате подножие холма из растительного сырья постоянно увеличивалось. Поэтому вполне вероятно, что на Байдена могла попасть часть этой сыплющейся сверху кукурузы.

Белый дом также придерживается официальной версии, что это была кукуруза. Когда видео распространилось в Сети, его прокомментировала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Так, у себя в твиттере она поделилась записью аккаунта RNC Research, в которой ролик с подписью ”Птица только что нагадила на Джо Байдена?” собрал более 1,7 млн просмотров. Отметим, что в описании аккаунта указано, что он специализируется на ”разоблачении лжи, лицемерия и провальной крайне левой политики Джо Байдена и Демократической партии” и что им руководит Республиканский национальный комитет. Бедингфилд так ответила на вопрос о птичке: ”Ребят, если бы вы хоть как-то разбирались в кукурузном силосе, то вы бы знали, что это кукуруза”.

К такому же выводу пришёл и корреспондент Bloomberg Джастин Синк: ”Это были кусочки кукурузы, вылетающие из кукурузного силоса. Мероприятие проходило в помещении”. А ниже приведён отрывок из статьи айовской газеты The Des Moines Register:

”Но это был не "пернатый злодей", справивший нужду, как описано в британском таблоиде Daily Mail. Хотя, по словам нашего фотографа, присутствовавшего на мероприятии в Менло (штат Айова), в "гигантском амбаре", где выступал Байден, и были птицы, на самом деле субстанция, испачкавшая пиджак Байдена, — это дистиллированное зерно. По данным Ассоциации производителей кукурузы штата Айова, дистиллированное зерно — "побочный продукт процесса производства этанола". Зерно было свалено в кучу высотой 20 футов как раз там, где Байден произносил речь”.

Кроме того, на сайте издания есть и пара эксклюзивных снимков. На одном полностью видна 20-футовая гора кукурузы, а на другом крупным планом показано пятно на пиджаке Байдена: оно желтоватого цвета, как и кукуруза, и напоминает порошок или пыльцу, а не жидкую массу.

А портал Snopes предоставил замедленную запись попадания загадочного вещества на костюм президента. В ролике ниже видно, что по субстанции оно напоминает обработанную кукурузу, случайно отлетевшую на одежду политика. Полная запись выступления Байдена есть на YouTube-канале Белого дома (искомый момент на отметке 8:35).

Исходя из показаний очевидцев, а также фото- и видеоматериалов, с большой долей вероятности можно говорить о том, что это был не птичий помёт, а небольшое количество переработанной кукурузы.

Итог: скорее всего неправда.