Беларусь вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС

Такая мера была принята в качестве ответной, сообщили ”Белта” в пресс-службе Минтранса страны.

Исключение составляет их (транспортных средств) следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

Ранее ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил работу российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза (кроме перевозки продовольствия, медикаментов и гуманитарных грузов).