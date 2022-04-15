За рубежом
15.04.2022, 20:26

Беларусь вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС

 
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivne
Foto: Andres Putting

Запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь европейских автомобилей и тягачей вводится с полуночи 16 апреля, пишет "Медуза".

Такая мера была принята в качестве ответной, сообщили ”Белта” в пресс-службе Минтранса страны.

Исключение составляет их (транспортных средств) следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

Ранее ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил работу российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза (кроме перевозки продовольствия, медикаментов и гуманитарных грузов).

RusDelfi
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