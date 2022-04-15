ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (51-й день) | Россия признала потерю крейсера "Москва". Корабли НАТО вошли в Балтийское море
— Корабли НАТО вошли в Балтийское море в рамках военных учений.
— Взрывы в Киеве были одними из самых сильных с начала войны Ночью 15 апреля в Киеве были слышны взрывы, сообщили агентство Reuters и украинское издание ”Громадське”.
— Ситуация в Мариуполе "критическая", защитников города может спасти командир "либо срочная военная операция, либо политическое решение", сказал "Украинской правде" командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.
— В результате ночного обстрела Киева был уничтожен завод, производящий ракеты ”Нептун”.
— Минобороны России подтвердило пожар на крейсере "Москва". Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами
— В Севастополе прошла церемония прощания с крейсером "Москва".
— По состоянию на 15 апреля в Киевской области обнаружены тела 900 человек, убитых российскими военными, сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
— The Washington Post: Россия предупредила США о ”непредсказуемых последствиях” из-за военной помощи Украине.
— Армения перешла на платежи за российский газ в рублях.
— Беларусь вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
— В Стамбуле прошла акция против российского вторжения в Украину.
— В Берлине украинцы пришли к редакции Die Welt с требованием уволить Марину Овсянникову — экс-редактора Первого канала, которая появилась с плакатом "Нет войне" в прямом эфире.