ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (51-й день) | Россия признала потерю крейсера "Москва". Корабли НАТО вошли в Балтийское море

— Корабли НАТО вошли в Балтийское море в рамках военных учений.

— Взрывы в Киеве были одними из самых сильных с начала войны Ночью 15 апреля в Киеве были слышны взрывы, сообщили агентство Reuters и украинское издание ”Громадське”.

— Ситуация в Мариуполе "критическая", защитников города может спасти командир "либо срочная военная операция, либо политическое решение", сказал "Украинской правде" командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.

— В результате ночного обстрела Киева был уничтожен завод, производящий ракеты ”Нептун”.

— Минобороны России подтвердило пожар на крейсере "Москва". Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами

— В Севастополе прошла церемония прощания с крейсером "Москва".

— По состоянию на 15 апреля в Киевской области обнаружены тела 900 человек, убитых российскими военными, сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

— The Washington Post: Россия предупредила США о ”непредсказуемых последствиях” из-за военной помощи Украине.

— Армения перешла на платежи за российский газ в рублях.

— Беларусь вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

— В Стамбуле прошла акция против российского вторжения в Украину.

— В Берлине украинцы пришли к редакции Die Welt с требованием уволить Марину Овсянникову — экс-редактора Первого канала, которая появилась с плакатом "Нет войне" в прямом эфире.