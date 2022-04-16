Юферева-Скуратовски: кто последний в очереди на панель?

Высказывание Марта Хельме с трибуны в Рийгикогу о том, что многие украинские беженки могут пойти работать проститутками, вызвала ожидаемую реакцию среди других политиков. Нет смысла их повторять, очевидно одно — слушать такие вещи оскорбительно и унизительно.

Однако, в контексте войны, которая бушует сейчас в Украине, эти слова приобретают еще более страшный смысл, и заставляют задуматься о всех опасностях и рисках для женщин. И от этих мыслей мне очень тягостно.

Война превращает в первую очередь женщин в трофей, добычу, ходовой товар. Новости об изнасилованиях в Украине с одной стороны ужасают, а с другой заставляют вспомнить историю других войн. Ничего не меняется в веках, легкий налет цивилизации слетает с людей, опьяненных хаосом, ощущением вседозволенности и безнаказанности. И в этом контексте, меня лично больше всех поразили сами женщины, которые буквально издевались над недавней акцией перед посольством России в Таллинне, направленной против изнасилований в Украине. В моих глазах, все, кто позволил себе подобные уничижительные комментарии в адрес этой мощной акции, встали на сторону насильников.

Надо понимать, что на панель женщина не идет от легкой жизни. Только в очень редких, исключительных случаях на этот путь ее может подтолкнуть желание острых ощущений. Как правило, это истории об отсутствии образования, поддержки близких, крайней нужде, необходимости прокормить детей, низкой самооценке. По сути, каждая такая история очень трагична. Но это не только история каждой конкретной женщины, это история всего нашего общества. Если в обществе не было бы спроса на проституцию, то этого явления и не существовало бы. А факты о том, что в местах поселения беженцев стали крутиться подозрительные личности, которые предлагают возможности не вполне легального заработка, должны всех нас сильно насторожить.