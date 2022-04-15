ВИДЕО | На Россия-1 недовольны визитом Алара Кариса и глав других государств в Украину: "надо бабахнуть один раз по Киеву и все"

"Крейсер "Москва" — это абсолютный повод для войны. Это флагман наш. Здесь думать нечего, здесь должна быть ответка, но какая? Надо что-то придумать”, — заявил режиссер и политический деятель Владимир Бортко.

Скабеева на это отметила, что то, во что ”вылилась спецоперация в Украине, можно смело называть Третьей мировой войной”.

”Мы уже сражаемся если не с НАТО, то уж совершенно точно с инфраструктурой НАТО, с США”, — заметила ведущая и призвала к уничтожению железных дорог, по которым в Украину поступает военное подкрепление. При этом, по ее словам, существует одна проблема: ”лидеры, которые все едут и едут по этой железной дороге”. Скабеева предложила, что ”лидеры” могли бы ”сидеть дома”.

”Бабахнуть по Киеву, — тогда не приедут. Вот что нужно сделать. Вот этого не должно быть никогда, того, что мы сейчас видим на экране (визит президентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Украину — прим.ред.). Есть способ ответить: бабахнуть один раз и все”, — озвучил Бортко на это свой вариант.