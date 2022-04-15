Средний счет бытовых клиентов Eesti Energia в марте составил менее 50 евро

Средняя биржевая цена в марте (без НСО) была самой дорогой в текущем году — 15,12 цента/кВтч. В январе уровень цен остался на уровне 14,17 центов/кВтч, а в феврале — 10,46 центов/кВтч.

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Рооз, предельная цена в 12 центов/кВтч, установленная правительством, была применена в последний раз в марте. В марте 54% клиентов Eesti Energia получили государственную поддержку в размере почти 2,4 миллиона евро.

”Несмотря на то, что меры по смягчению роста цен на энергоносители завершились 31 марта, домохозяйства с доходом до среднего уровня все еще могут получить поддержку от местного самоуправления за апрель месяц. Это касается частичной компенсации счетов за электроэнергию, газ и отопление”, — сказала Рооз.

Для тех, кто хочет нивелировать риски колебаний цен на электроэнергию в будущем, Eesti Energia предлагает возможность зафиксировать цену на электроэнергию на срок до пяти лет. Это первое долгосрочное предложение для частных клиентов в Эстонии.

”Наш новейший пакет электроэнергии ”Kindel Pluss” дает уверенность в цене на электроэнергию и позволяет заранее планировать бытовые расходы. Хотя поначалу ”пятилетка” может показаться слишком неопределенным временем, прогнозы рынка электроэнергии говорят об обратном. Современный мир полон неизвестности, и цена на электроэнергию будет и впредь делать резкие скачки”, — пояснила Агнес Рооз.

Рооз рекомендует присоединиться к ”Kindel Pluss” клиентам, чувствительным к цене и стремящимся к стабильности. Не менее важно и то, что новый пакет продает только ”зеленую” энергию, произведенную местными ветропарками.

Статистика выставления счетов Eesti Energia не дает полного обзора по всей Эстонии, поскольку рыночная доля других продавцов электроэнергии составляет почти 40%.