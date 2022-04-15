Посол Эстонии в Москве: Россия воюет, чтобы изменить мировой порядок

"Возможно, дело не столько в Украине, как кажется на первый взгляд. Конечно, Украина исторически и символически является чрезвычайно важным пунктом для России, но война на самом деле идет за изменение мирового порядка. И, как сказал несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров, главная цель этой военной операции, как он выразился, состоит в том, чтобы противостоять и положить конец господству Соединенных Штатов в мире", — сказал Лайдре в интервью телеканалу ETV.

"Так что, на самом деле, борьба идет на этом фронте. Может быть, что еще труднее нам понять, для многих россиян это метафизическая борьба, где на карту поставлены так называемые экзистенциальные вопросы", — добавил посол Эстонии в Российской Федерации.

По словам Маргуса Лайдре, Россия не намерена ограничивать сферу своего влияния восточной частью Украины, но ни страны Балтии, ни Финдяндия "ей не нужны".

Посол отметил, что хотя Россия ранее заявляла, что ее целью является вытеснение НАТО в пределы границ 1997 года, эффект до сих пор был противоположным.