14.04.2022, 21:57
В Вильянди в ДТП погиб водитель
Foto: Kenno Soo
В четверг в 16.30 в Центр тревоги сообщили, что в Вильянди на улице Леола легковой автомобиль Ford выехал с дороги и через сад въехал в двор частного дома.
За рулем машины обнаружили мужчину без сознания. Прибывшие на место медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, это им не удалось.
По словам работавших на месте ДТП полицейских, обстоятельства аварии выясняются, но, очевидно, у водителя случился приступ.
Точные причины смерти 70-летнего мужчины определит экспертиза.