Единичный случай: семья из Мариуполя добралась до Эстонии через Россию

Спасение Валентины (34), Варвары (35), их матери Светланы (68), шестилетнего сына Варвары Глеба и чихуахуа по кличке Элвин примечательно еще и тем, что они добрались до Эстонии не через южную границу, как большинство беженцев, а через враждебную Россию, пишет rus.err.

Через территорию так называемой "Донецкой народной республики" на машинах сначала удалось добраться до города Джанкой в Крыму, а затем купить билет на поезд до Москвы.

Из Москвы семья направилась на поезде до Петербурга, а оттуда на такси до Ивангорода. Перейти пешком границу в Ивангороде оказалось на удивление легко.

Еще в январе Варвара и Валентина были успешными людьми, дважды в год отдыхали в теплых странах, а теперь все их имущество можно уместить в рюкзаке.

Прибывших через Россию, таких как Валентина и Варвара, единицы.

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