Опрос: 30% женщин и 61% мужчин готовы с оружием защищать Эстонию

Респондентам был задан следующий вопрос: "Если бы Эстония подверглась нападению, вы бы взялись за оружие, чтобы защитить страну?" 44% ответили "Да, определенно" или "Скорее, да", 35% - "Нет, скорее нет" или "Нет, определенно нет" и 20% ответили "Не знаю", передаеет Rus.err.ee.

Готовы взяться за оружие 47% всех респондентов эстонской национальности и 32% респондентов других национальностей.

Кроме того, респондентам был задан вопрос: "Считаете ли вы, что Эстонии в настоящее время угрожает непосредственная угроза?" 33% ответили "Да, определенно" или "Да, скорее", 55% ответили "Нет, скорее нет" или "Нет, определенно нет" и 12% ответили "Не знаю".