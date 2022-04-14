Задержан вандал, осквернивший православный храм Александра Невского в Таллинне
В ночь на четверг на стены таллиннского собора Александра Невского были нанесены надписи, связанные с массовым убийством мирного населения в киевском пригороде Буча. Полиция задержала 34-летнего вандала.
Начато производство о проступке, передает rus.err.
На стенах храма были сделаны красной краской надписи: "Украинская кровь", "Буча", а также определенная комбинация цифр, представляющую собой ссылку на библейский текст из Книги Бытия о Каине и Авеле.
Кроме того, на стене был изображен отпечаток как бы окровавленной руки. Власти Таллинна заказали очистку стен собора, и к середине дня надписи были смыты.
Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина.
Александро-Невский собор в Таллинне является кафедральным собором Эстонской православной церкви Московского патриархата.