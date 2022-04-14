ЧП и криминал
14.04.2022, 17:52

Задержан вандал, осквернивший православный храм Александра Невского в Таллинне

 
Foto: Ilmar Saabas

В ночь на четверг на стены таллиннского собора Александра Невского были нанесены надписи, связанные с массовым убийством мирного населения в киевском пригороде Буча. Полиция задержала 34-летнего вандала.

Начато производство о проступке, передает rus.err.

На стенах храма были сделаны красной краской надписи: "Украинская кровь", "Буча", а также определенная комбинация цифр, представляющую собой ссылку на библейский текст из Книги Бытия о Каине и Авеле.

Кроме того, на стене был изображен отпечаток как бы окровавленной руки. Власти Таллинна заказали очистку стен собора, и к середине дня надписи были смыты.

Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина.

Александро-Невский собор в Таллинне является кафедральным собором Эстонской православной церкви Московского патриархата.

RusDelfi
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