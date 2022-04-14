Глава Европейского центробанка отметила растущий риск ускорения инфляции

Европейский Центробанк (ЕЦБ) 14 апреля ожидаемо решил сохранить ставки на прежнем уровне и сообщил, что выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) в мае сократится до 30 млрд евро с 40 млрд евро в апреле, в июне уменьшится до 20 млрд евро и будет завершен в третьем квартале.

ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по основным операциям рефинансирования на исторически низком уровне в 0%. Без изменений сохранены и процентные ставки по линии маржинального кредитования и депозитам (0,25% и -0,50% соответственно).

ЕЦБ намерен оставить себе свободу действий в денежно-кредитной политике в нынешних условиях высокой неопределенности сказала Лагард. По ее словам, совет управляющих ЕЦБ готов сделать все необходимое для обеспечения ценовой стабильности и защиты финансовой стабильности в регионе.

Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что регулятор с "высокой вероятностью" завершит выкуп облигаций в рамках APP в третьем квартале, но может сделать это как раньше, так и позже. Решение по этому вопросу, по ее словам, будет принято в июне.

"Некоторое время" между завершением выкупа активов и подъемом ставки может означать как одну неделю, так и несколько месяцев, сказала она, добавив, что процесс нормализации политики ЕЦБ идет полным ходом.

Она отметила, что, хотя риски, связанные с пандемией уменьшились, события на Украине могут сказаться на экономическом настрое и цепочках поставок, чем коронавирус, и риск замедления роста ВВП существенно увеличился.

"Устойчиво высокие цены на энергоносители вместе с потерей доверия потребителей и бизнеса могут привести к более серьезному, чем ожидалось, снижению спроса, потребления и инвестиций, - сказала Лагард. - Резкий бойкот российских энергоносителей будет иметь серьезные последствия для экономики еврозоны".

"Мы очень внимательно оцениваем текущую ситуацию и поступающие данные в плане их возможных последствий для среднесрочных перспектив инфляции. Калибровка нашей политики по-прежнему будет зависеть от статданных и будет отражать нашу оценку ситуации. Мы готовы корректировать все наши инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на 2%-ном уровне в среднесрочной перспективе", - заявила она.