Дополнительный бюджет: средства выделят на восточную границу и гражданскую оборону

"Мы вложим 30 млн евро в защиту населения Эстонии", — сказала Пентус-Розиманнус.

По словам министра, 4,5 млн евро из этой суммы планируется потратить на установку сигнализации и сирен. Системы безопасности будут созданы в 16 крупных городах.

Эвакуационные запасы, начиная с одеял и палаточных лагерей и заканчивая кроватями, будут улучшены за 3,4 млн евро. За 7 млн евро создадут возможность спасения из-под завалов. На укрепление восточной границы будут потрачены 11 млн евро — как в части усиления патрулирования, так и сотрудничества с Кайтселийтом.

Как уже сообщалось ранее, в качестве одной из мер по улучшению положения людей правительство решило повысить прожиточный минимум на 50 евро.

"Мы решили также поддержать наиболее уязвимые группы, такие как семьи с детьми и пенсионеры, единоразовым пособием", — добавила Пентус-Розиманнус.