Умер советский олимпийский чемпион по хоккею

Яшин начинал свою карьеру в Пензе, а в конце сезона 1979-80 оказался в московском "Динамо", где через некоторое время вместе с Сергеем Светловым и Анатолием Семеновым стал форвардом первой тройки нападения. Становился призером, а в сезоне 1989-90 и чемпионом СССР, в составе сборной Советского Союза поднимался на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира (1986 и 1989 годы) и Олимпийских игр (1988 год).

В 1989 году был выбран на драфте клубом "Эдмонтон Ойлерз", однако не подписал контракт с канадцами, а годом позже отправился в Берлин. Выступал за клубы Германии и Швейцарии, возвращался в Россию, выступал за СКА (Санкт-Петербург) и "Нефтехимик" (Нижнекамск). Завершил карьеру в 2001 году во второй немецкой лиге. После окончания игровой карьеры тренировал команды Германии и Голландии.

”Я пришел в команду, когда он был как раз лидером, учителем для меня. Мне было на кого смотреть и у кого учиться. Он был компаньонским, то есть он не давил на молодежь, наоборот, все время поддерживал. Одни только хорошие воспоминания о нем. Он был душой коллектива, все время в центре внимания. Веселый парнишка был”, — поделился воспоминаниями с изданием "Спорт-Экспресс" олимпийский чемпион 1992 года Сергей Петренко.

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