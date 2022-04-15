ФОТО | Вы его знаете? Полиция ищет нарушителя из "Конвоя свободы"

В центре Таллинна во многих местах образовались пробки из-за "Конвоя свободы". Одна из них — на перекрестке и подъезде к Тоомпеа на Каарли пуйестеэ. Из-за протестующих было сложно проехать общественному транспорту, трамвайное движение пришлось перенаправить. Один автомобиль пришлось отбуксировать, так как водитель отказался уехать.

Нарушителей также разыскивали через СМИ. Полиции еще предстоит установить личность мужчины, который изображен на фото к данной статье.

В связи с протестом в центре Таллинна 3 февраля полиция открыла 55 дел о правонарушениях, 37 из которых завершены. Ожидается еще рассмотрение 15 нарушений правил дорожного движения и одного оскорбления в адрес полиции, одного нарушения общественного порядка и одного нарушения правил проведения общественных собраний. Были выписаны штрафы за нарушение правил дорожного движения от 20 до 200 евро. Самый большой штраф в 460 евро - за оскорбление сотрудника полиции.

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