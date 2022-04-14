Могло ли ограничение скорости 30 км/ч спасти жизнь школьницы, которую насмерть сбил большегруз?

По словам директора гимназии имени Аугуста Китцеберга Яака Исраэля, место трагедии видно прямо из окон учебного заведения. Мимо школы проходит трасса Валга — Уулу, на которой расположены детский сад, молодежный центр и музыкальная школа. Движение по этой трассе достаточно оживленное. Помимо легковых, много и грузовых автомобилей.

"По моей оценке этот участок трассы очень опасен для детей", — заключает он. По оценке старейшины волости Мульги Имре Югомяэ, это участок дороги с повышенным риском. Отрезок перед школой совсем новый, он был спроектирован два года назад. "Пешеходные переходы приподняты и проезжая часть сужена. Мы можем снизить риски до минимума, но мы не можем их снизить до нуля," — констатирует он.

В то же время по оценке директора школы принятые меры по успокоению трафика были не достаточны. Одним из решений данной проблемы старейшина видит снижение предельно допустимой скорости на данном участке с 50 км/ч до 30 км/ч. Он добавляет, что если выяснится, что источником опастности являются именно большегрузы, тогда их возможно будет направить по обьездному пути.

"О причинах трагедии мы сможем говорить после проведенной экспертизы. Мы пересмотрим данный отрезок трассы вместе с транспортным департаментом", — заверяет Югомяэ.

В этом году в авариях в Эстонии погибло 14 человек. За аналогичный период прошлого года в ДТП погибло 11 человек.

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