ООН: война в Украине создает угрозу голода и нищеты для пятой части населения Земли

Украина и Российская Федерация обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. При этом для 45 стран мира с наименее развитой экономикой на долю поставок из России и Украины приходится более трети всего импортируемого ими зерна.

Также, напомнили в ООН, Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти.

Война усугубила проблемы, с которыми столкнулись развивающиеся страны из-за пандемии COVID-19, внешнего долга и стремительного роста инфляции.

С начала 2022 года рост цен на пшеницу и кукурузу составил 30%, нефть за последний год подорожала более чем на 60%, а цены на природный газ и удобрения увеличились более чем вдвое.

У ООН, предупредил Антониу Гутерриш, не хватает финансирования для экстренных действий в этой ситуации. В частности, о недостатке ресурсов уже объявила Всемирная продовольственная программа ООН.

”Существует прямая корреляция между ростом цен на продовольствие и социальной и политической нестабильностью. Наш мир не может себе этого позволить. Нам нужно действовать сейчас”, — подчеркнул Гутерриш.