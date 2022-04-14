”Вопрос не в том, как назвать этот ужас, а в том, как его прекратить”. Алар Карис рассказал о поездке в Украину
Президент Алар Карис вернулся из Украины и рассказал о том, что там увидел.
Президент сказал, что у визита в Киев было три цели:
1. Выразить поддержку народу Украины.
2. Узнать у президента Зеленского, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы война как можно быстрее закончилась.
3. Посетить регионы, где произошли военные преступления.
Можно ли считать произошедшее в Украине геноцидом? По словам президента, это юридический термин и окончательная оценка будет дана в результате расследования. Сейчас самое важное — прекратить эту войну.
”Вопрос не в том, как назвать этот ужас. Вопрос в том, как мы его прекратим”, — отметил Карис.
Он сказал, что Зеленский сообщил ему, в каком вооружении нуждаются ВСУ, чтобы противостоять российской армии, в том числе морскому флоту. Проблемой являются и зерновые запасы, которые сейчас просто застряли в Украине. Одно из предложений было вывести сырье через порты стран Балтии и Польши. Также важно прекратить покупать у России газ и нефть.
На просьбу прокомментировать высказывание Марта Хельме о беженцах, Карис ответил, что это ”прискорбно и печально, когда политик теряет человеческое лицо”.
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