ПРЯМО СЕЙЧАС | Алар Карис рассказывает о поездке в Украину

1. Выразить поддержку народу Украины. 2. Узнать у президента Зеленского, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы война как можно быстрее закончилась. 3. Посетить регионы, где произошли военные преступления.

Можно ли считать произошедшее в Украине геноцидом? По словам президента, это юридический термин и окончательная оценка будет дана в результате расследования. Сейчас самое важное — прекратить эту войну.

”Вопрос не в том, как назвать этот ужас. Вопрос в том, как мы его прекратим”, — отметил Карис.