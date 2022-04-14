ВИДЕО | Эстония выделила экспертов для международного расследования военных преступлений в Украине. Прокуратура ЭР также собирает доказательства
Премьер-министр Кая Каллас сказала, что у происходящего есть четкие признаки геноцида. ”Здесь есть явные признаки геноцида. Военные преступления не имеют срока давности. В отличие от времен Второй мировой войны, технологии сейчас намного более развиты и военных преступников легче призвать к ответу. Эстония готова направить в расследовательскую группу международного уголовного суда своих экспертов. Это четыре человека. Прокуратура Эстонии также расследует дело и собирает доказательства, так что мы всячески помогает этому расследованию”, — сообщила Каллас.
Отвечая на уточняющие вопросы, она отметила, что окончательный вердикт относительно военных преступлений в Украине вынесет международный суд. ”Судя по материалам, это геноцид, здесь вопросов нет. Что касается Европы, то есть разные мнения. Во Франции — президентский выборы, там общественное мнение отличается от нашего”.
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