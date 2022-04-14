ВИДЕО | Эстония выделила экспертов для международного расследования военных преступлений в Украине. Прокуратура ЭР также собирает доказательства

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что у происходящего есть четкие признаки геноцида. ”Здесь есть явные признаки геноцида. Военные преступления не имеют срока давности. В отличие от времен Второй мировой войны, технологии сейчас намного более развиты и военных преступников легче призвать к ответу. Эстония готова направить в расследовательскую группу международного уголовного суда своих экспертов. Это четыре человека. Прокуратура Эстонии также расследует дело и собирает доказательства, так что мы всячески помогает этому расследованию”, — сообщила Каллас.