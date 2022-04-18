18.04.2022, 10:52
Поджог, охрана, беженцы. Как война отразилась на школах Европы, где учат русский язык?
Foto: Maris Morkans
С началом войны европейские школы и детсады с образованием на русском или углубленным изучением языка столкнулись с неоднозначным отношением: русские и украинские учителя и родители с трудом находили общий язык, на почту посыпались требования политически определиться, появились опасения за безопасность учеников… Портал Delfi поговорил с руководителями использующих русский язык учебных заведений Берлина, Парижа, Праги, Хельсинки и Кишинева после конференции "Социальная стабильность, школы и фейки" в Риге.