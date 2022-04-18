Поджог, охрана, беженцы. Как война отразилась на школах Европы, где учат русский язык?

11 марта руководитель немецко-русской школы им. Ломоносова в Берлине Марина Бурт проснулась рано утром от телефонного звонка — ей сообщили о поджоге учебного заведения, на создание которого она положила около 30 лет. О безопасности в новых реалиях пришлось задуматься всем школам и детсадам, связанным с русским языком. При этом все, с кем нам удалось поговорить, активно подключились к приему и обучению украинских беженцев.

Билингвальные школы, детсады или учебные заведения с углубленным освоением русского языка или билингвальные в Европе не были редкостью. Такой запрос возник еще со времен белой эмиграции и впоследствии стимулировался переселенцами или приезжими с территории (бывшего) СССР. Да и среди коренных жителей европейских стран периодами то вспыхивала, то спадала мода на русский язык и культуру. "Одноязычие — это излечимо" — с таким слайдом начала выступление директор финско-русской школы Хельсинки Маарит Каунисто.

Война в Украине нанесла сокрушительный удар по позициям русского языка на Западе. Но европейские школы сдаваться не намерены — они надеются, что им все же удастся отделить язык и культуру от политики, а детей от недетских конфликтов.