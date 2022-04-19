“Взрывы такие, что не можешь себя контролировать вообще никак“ — рассказ о том, как жили киевляне под постоянными обстрелами
У нас ходили слухи на работе, да и вообще везде, где бы я ни находилась, что будет война. Это было еще в январе. Кто-то не обращал на это все внимания, кто-то переживал. У нас был период в феврале, когда в Киеве стали минировать школы. То туда детей не ведут, то сюда, это было очень непонятно и страшно одновременно.
Ребенок болел, я подумала хорошо что дома, под присмотром. А потом появилось сообщение, что заминированы вообще все школы. Вот в это время тем, чьи дети учились в дорогих учреждениях, стали приходить смски — мол, родители, подготавливайте тревожные рюкзачки для детей. В таком рюкзаке должны быть две книги, что-то теплое, чем он сможет укрыться, два бутерброда, вода, что-то еще. Вот такие рюкзаки должны были быть в каждом шкафчике. Я вот вам рассказываю, а у самой опять мурашки от этого. Тут уж я поняла, что что-то неладное, нет дыма без огня.
Мне говорили: “Оля, какая война, ты что! Никакой войны не будет!”, а я думаю — а что, если нет?
И вот подошел такой момент, когда у всех у нас были собраны документы — стоял рюкзак. Чтобы взять его, если что, и рвануть. Мы думали с мужем уехать, но как-то не получилось, решили, что не будет ничего. А 24 числа все случилось.
23-е в Украине не отмечают уже, это стало четко российским чем-то. Но мы по старой памяти накупили себе МакДональдса, хорошо посидели. Но у меня было какое-то ощущение, что что-то будет. Все говорят, что Путин любит всякие даты.
И вот, мы ложимся спать, и ночью я слышу какой-то взрыв. Переворачиваюсь на другую сторону — и тут меня муж толкает, говорит вставай быстро, война! А взрывы такие были жуткие! У нас частный дом, мы — на третьем этаже. Мы недавно закончили его строить. Все так красиво сделали, каждый уголочек. И вот представьте — все стены и весь дом начинает трястись!
У нас есть подвал. Он прям под землей, с одним выходом. С одной стороны, он весь в бетоне, кажется безопасным, а с другой, если обвалится, нас уже никто не спасет. И вот мы с третьего этажа бежим в подвал. Малого я даже не бужу, просто хватаю на руки, поднимаю и бегу. Не успеваем ничего взять, это такой страх и ужас. Вот мы забегаем, и начинается — “бах, бах”. С тех пор мы спали в нашем подвале. Благо, он у нас отапливается, мы подложили карематы (туристические коврики — прим. Delfi). У меня ребенок еще не успел выздороветь, а мы спим в подвале. У нас тревога, постоянные сирены. В подвале — пыль, грязь, в общем, условия были ужасные. Но после того, как я прочитала, что если в подвале нет двух выходов, то при завале находящиеся там люди будут похоронены заживо, я вам не могу передать, что я почувствовала.
Тем, кто это не пережил — просто не понять. Я психую — взрывы такие, что не можешь себя контролировать вообще никак. При этом боятся все, муж пытается поддержать, но у него не получается, он, бедный, думает, как нас защитить, переживает за всех.
На какой-то день я не выдерживаю — примерно неделя прошла этих мучений в подвале. Мы боялись даже на второй этаж подняться покушать сделать, а на первом у нас стройка была. Соответственно, мы эту неделю не моемся. У нас повсюду вокруг танки ходят, весь лес дрожит (а мы рядом с лесом жили). В лесу и в парке везде были наши военные, подготавливались оборонять Киев. На многих улицах были блок посты и противотанковые установки. В общем, война вокруг. Везде военные, постоянные тревоги, с собакой за ворота выйти страшно.
И вот я прочитала, что спать в подвале небезопасно, стоит переместиться туда, где есть две стены.
Мы находим такое место на первом этаже, где стройка. Я даже не знала, где лучше было, в подвале или там. Между двумя стенами мы также спим на полу в песке, застеленном карематами. И один из самых страшных моментов для меня оказался, когда муж говорит — “спускайся в подвал, там безопасно!”А я понимаю, что я просто не могу с ребенком туда идти, потому что если завалит, мы не выберемся.
У меня — истерика, сопли слезы, дом от каждого взрыва сотрясается. Я пытаюсь закрыть собой ребенка каждый раз, потому что не знаю, когда сверху на меня обвалиться дом. После этого я принимаю решение, что нужно увозить сына в безопасное место.
А я боюсь одна уезжать, я и за границей одна ни разу не была. Я пытаюсь подбить подружек на это, они отказываются. В итоге к маме с папой приехали мои двоюродные сестры с детьми — им негде было прятаться. В итоге решили вместе ехать. В тот день взрывы не прекращались, я трясущимися руками выбирала вещи — все, что, на нас сейчас есть, больше ничего не брали, потому что нам сказали, что на вокзале такая толкучка, что все выбрасывают свои вещи, чтобы втиснуться в вагон.
Мы погрузились в машину и муж повез нас на вокзал.