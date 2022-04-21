“У вас тут слишком хорошие люди”: украинка поделилась первыми впечатлениями об Эстонии

Мы почти 24 часа ехали в автобусе и это была, наверное, самая лучшая поездка в нашей жизни. Нас везли эстонцы, было два водителя, которые менялись — просто потрясающие люди, тут нечего сказать. Я не ожидала такого. Я обожаю свою страну, но здесь все такие умнички! У нас, например, все хорошо, но чувствуется, что за все нужно платить. Без этого у нас не пройдешь вообще нигде. И мы уже как-то привыкли к этому. А здесь, в Эстонии у меня даже пропало это ощущение. Я знаю, что если я куда-то подойду, мне помогут и подскажут. Даже если я не смогу их понять, мне на жестах постараются объяснить. Когда сестра мужа с семьей сюда переехала, мы им говорили — какая Эстония ? Зачем? Она говорила, что здесь спокойно, мы не переживаем за детей. Теперь и я это почувствовала.

У нас здесь родственники есть. Хотя изначально мы приехали в Польшу. Думали, что это ненадолго, поэтому поехали туда, где ближе, вместе с друзьями. У них был знакомый, который согласился предоставить нам квартиру. Однако когда мы приехали, он сказал, что в связи с такой ситуацией и наплывам людей квартиры больше нет. Волонтеры сказали искать жилье самим, и я вспомнила про родственников в Эстонии, позвонила. У меня у мужа сестра здесь живет — вот они нас с мамой и малым к себе забрали.

Да, все так. Но мы все-таки надеемся вернуться в Украину. Школа здесь — это просто промежуточный пункт, на время, пока у нас там все плохо. Я очень хочу вернуться домой, у меня была моя любимая жизнь, и ее украли. И я приехала, куда возможно было — ради малого.

Я правильно понимаю, что сейчас вы учитесь по “гибридной” системе — будете ходить и в эстонскую школу, и посещать онлайн-занятия в украинской?

Отличные, позитивные. У вас тут слишком хорошие люди, я такого никогда не видела. Куда бы я ни пошла — везде с улыбкой встретят, мы в восторге. Это же касается и школ. Мне прислали приглашение недавно, я еще думала, стоит ли идти? В итоге, решили попробовать. Я поговорила с директором, и создалось ощущение, что я человека много лет знаю. Она расспросила ребенка обо всем, какой он. Вот теперь со следующей недели идем в школу.

В общем, не получилось у нас в Польше остановиться, приехали сюда, пока что живем у своих, стесняем их. Нам выделили самую большую комнату, мы там втроем живем. Но вы все-таки тоже хотим, чтобы люди из-за нас не испытывали неудобств.

То есть, думаете о съеме жилья?

Да, если так будет продолжаться. А я предполагаю, что какое-то время точно будет. Мама у меня верит, что все это скоро закончится, а я вот нет, я вижу дальнейшую перспективу. Путин не остановится так просто.

Так что да, я планирую. Конечно, нужно будет искать работу. Да я ее уже ищу, по сути — недавно стала на учет в Кассу по безработице. Пока ребенок будет в школу ходить и мама будет с ним сидеть оставшееся время — чего терять время? А я — кондитер, в думаю, я смогу найти работу. Единственное, чего я боюсь — вдруг мне так сильно понравится здесь работать, что захочется остаться. Я тогда вообще не буду знать, что делать, ведь я обожаю свою работу дома, свой коллектив. Я повторюсь, меня вырвали из моего маленького рая и забрали его. Да и муж говорит твердое “нет” на такие мысли. Мы недавно дом отстроили, у нас все условия, все хорошо было.

Как проходит ваш типичный день?

Мы проснулись, выпили кофе, разбудили ребенок, покормили его и поехали куда-то разбираться с оформлениями. Если на это время ничего такого не запланировано — пошли где-то погулять. Вечером мы с мамой обязательно идем не променад в магазин — мне нужно хоть куда-то выйти. Я совсем не привыкла жить в квартире, у нас большой частный дом и собака — мне так этого не хватает. Поэтому мы выходим гулять чтобы хоть как-то все это компенсировать. Тут все непривычно в плане быта, конечно. Но ничего, мы адаптируемся!

А есть кто-то из родственников в России?

Да, есть. Мы общаемся, потому что там здравомыслящие люди. У меня в Москве двоюродная сестра, она каждый день спрашивала у меня, как мы, когда я в Киеве была. А когда уехала — стали раз в пять дней общаться примерно. В общем, родственники переживают, злятся и все хотят уехать — но пока что не могут. Мне последний раз говорили, что сейчас все тихо в обществе, все ведут себя так, как будто все идет как надо. Все молчат. Но нормальные люди все понимают, и мне их тоже жалко, потому что как теперь жить в этой стране?