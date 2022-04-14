Осторожно! В местах размещения беженцев подозрительные мужчины предлагают сомнительную работу

Советник в вопросах помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозеп подтвердила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали подозрительных людей, которые пытались прорекламировать какую-то работу. В связи с этим полиция будет проводить в местах размещения контрольные рейды.

”Пользуются уязвимым положением этих людей. Не исключено, что под предлогом легкого заработка украинкам предлагают работу, в результате которой они, сами того не желая, попадут в плохую среду или к плохим людям”, — отметила Йоозеп. Она призвала всех, кто видит сомнительные объявления, сообщать об этом. Сами беженцы находятся на чужой земле, поэтому им трудно ориентироваться в реалиях.