Осторожно! В местах размещения беженцев подозрительные мужчины предлагают сомнительную работу
Департамент социального страхования предупреждает о подозрительных мужчинах в местах расселения военных беженцев, которые расклеивают сомнительные объявления о работе.
Советник в вопросах помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозеп подтвердила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали подозрительных людей, которые пытались прорекламировать какую-то работу. В связи с этим полиция будет проводить в местах размещения контрольные рейды.
”Пользуются уязвимым положением этих людей. Не исключено, что под предлогом легкого заработка украинкам предлагают работу, в результате которой они, сами того не желая, попадут в плохую среду или к плохим людям”, — отметила Йоозеп. Она призвала всех, кто видит сомнительные объявления, сообщать об этом. Сами беженцы находятся на чужой земле, поэтому им трудно ориентироваться в реалиях.
Если вы увидите подозрительную рекламу, сфотографируйте ее и отправьте по адресу inimkaubandus@sotsiaskindlustusamet.ee. Департамент социального страхования сможет передать ее сотрудникам полиции. Также рекомендуется самостоятельно снимать объявления со странным текстом.
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