Изменяется порядок бесплатного тестирования на коронавирус. Кто в приоритете?

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, потребность в ПЦР-тестировании на государственном уровне снизилась, и для мониторинга инфекционных заболеваний можно использовать альтернативные решения.

”Для оценки распространения вируса можно применять сентинельный мониторинг, то есть выборочное тестирование, которое ранее применялось для отслеживания распространения гриппа. Также в стране проводится мониторинг сточных вод и ведется мониторинговое исследование Тартуского Университета, которое дает представление о ситуации с COVID-19 в стране”, — сказала Хярма.

По ее словам, тестирование пожилых людей и людей из группы риска важно продолжать для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения и, при необходимости, создания дополнительных койко-мест для больных COVID-19, мониторинга эпидемиологических изменений вируса среди пожилых людей и секвенирования новых штаммов, вызывающих беспокойство.

Департамент здравоохранения в сотрудничестве со специалистами-экспертами составит подробное руководство по изменениям стратегии тестирования, в котором будет описано, кто относится к группам риска и в каких случаях по-прежнему необходимо выявлять коронавирус с помощью ПЦР-теста. Тестирование групп риска будет по-прежнему доступно в пунктах тестирования и с помощью мобильных бригад по отбору проб. Больше нет необходимости проводить ПЦР-тест людям, не входящим в группу риска, но это можно сделать по желанию самого человека через поста вщиков платных услуг.

Поскольку доля ПЦР-тестирования со временем снизилась, мобильное приложение HOIA, которое информировало пользователей о тесных контактах с вирусоносителем, в мае будет закрыто. Приложение HOIA было запущено в начале пандемии, когда вакцины еще отсутствовали, и была необходимость в т.н. ”первом предостережении”. На сегодняшний день приложение выполнило свою задачу, и люди научились лучше защищать свое здоровье.