Прогноз Департамента здоровья: за неделю прибавится 4000 инфицированных COVID-19, число пациентов в больницах снизится до 250
По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе прибавилось около 5200 инфицированных, а по сравнению с предыдущей неделей число зарегистрированных инфицированных снизилось на 24%. ”В матрице риска мы удаляемся от желтой зоны, где были неделю назад. Коэффициент инфицирования R снизился почти до 0,8”, — сказала Сепп. По словам специалиста, общий темп снижения замедляется, но все-таки R должен оставаться ниже 0,9.
По словам Сепп, заболеваемость за последние 14 дней снизилась во всех уездах, причем наибольшее снижение было отмечено на Сааремаа. ”Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. Наибольшее снижение наблюдалось среди школьников”, — пояснила Сепп и добавила, что темпы снижения заболеваемости среди людей в возрасте 60+ замедлились.
На прошлой неделе было госпитализировано почти 250 человек, количество госпитализаций заметно не изменилось. В госпитализации нуждаются 266 человек. В возрастной структуре пациентов наблюдается увеличение доли пожилых людей. Особенно заметно возросла доля пациентов в возрасте 70–79 лет, нуждающихся в больничном лечении. Общая занятость койко-мест пациентами с Covid составляет 62%.
На прошлой неделе правительство решило отменить общегосударственную обязанность по ношению масок. ”Департамент здоровья по-прежнему рекомендует носить маску в многолюдных внутренних помещениях и в общественном транспорте, особенно группам риска”, — сказала Сепп. Помимо COVID распространяются и другие инфекционные заболевания, поэтому необходимо соблюдать гигиену и тщательно мыть руки после прихода с улицы. ”Во время болезни нужно оставаться дома и избегать контактов”, — добавила Сепп.