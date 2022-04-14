ФОТО | Сыр, который на самом деле — не сыр. Nordic Milk представил новый бренд веганской "молочки" Deary

”Мы создали бренд Deary для нового поколения потребителей, для которых растительная пища — это часть повседневного рациона. Deary — это зонтичный бренд для линейки растительной продукции Nordic Milk на сегодняшний день и в будущем. Он объединяет растительные альтернативы от молочных напитков до сыра и от сырочков до чипсов”, — сказал председатель правления Deary OÜ Юло Кивине. ”Поскольку категория растительных продуктов развивается очень быстро, мы решили отделить ее от нашего молочного концерна. Наша цель состоит в том, чтобы укрепить свои позиции с ассортиментом растительных продуктов на рынках как в Эстонии, так и за рубежом: новый бренд позволит нам более эффективно заниматься разработкой продуктов и продвижением всего ассортимента. Только в странах Балтии на продуктах Deary OÜ поначалу сохранится и логотип Tere”.

”Флекситарианцы — это самая быстрорастущая группа потребителей в Европе. Они проявляют гибкость в своих пищевых привычках, предпочитая растительную пищу, но иногда добавляя в рацион и продукты животного происхождения. Согласно опросу, проведенному Kantar Emor в 2020 году, целых 40% потребителей считают себя флекситарианцами”, — сказала руководитель отдела устойчивого развития Nordic Milk OÜ Катрин Тамм. ”Целью Deary OÜ является создание у людей позитивных ассоциаций с растительной пищей, поэтому мы предлагаем только действительно вкусные растительные продукты”, — добавила она.

Продукция растительного происхождения имеет явные преимущества с точки зрения экспортного потенциала, утверждает Тамм.

”Растительный сыр имеет длительный срок хранения, и с ним мы можем выйти далеко за пределы Европы. Скандинавия, Германия, Великобритания и Нидерланды являются рынками, где число потребителей продуктов растительного происхождения быстро выросло или растет до сих пор. Мы хотим показать, что традиционный молочный концерн также может вести успешный бизнес, меняющий мир и рынок, и это не обязательно должен быть стартап, привлекший миллионы евро от венчурных инвесторов. Deary OÜ легко может стать для Эстонии следующим Skype или Bolt. У MAAG Group, например, уже есть бренд MeEat, который поставляет на скандинавский рынок заменители мяса”, — сказала Тамм.