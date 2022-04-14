ФОТО | Сыр, который на самом деле — не сыр. Nordic Milk представил новый бренд веганской "молочки" Deary
Молочный концерн Nordic Milk создал дочернюю компанию по производству растительных или альтернативных молочных продуктов Deary OÜ, которая объединит все существующие растительные продукты Tere под новым брендом. Компания Deary OÜ также начинает производить новые альтернативные продукты, такие как нарезанные и плавленые сыры из растительного сырья.
”Мы создали бренд Deary для нового поколения потребителей, для которых растительная пища — это часть повседневного рациона. Deary — это зонтичный бренд для линейки растительной продукции Nordic Milk на сегодняшний день и в будущем. Он объединяет растительные альтернативы от молочных напитков до сыра и от сырочков до чипсов”, — сказал председатель правления Deary OÜ Юло Кивине. ”Поскольку категория растительных продуктов развивается очень быстро, мы решили отделить ее от нашего молочного концерна. Наша цель состоит в том, чтобы укрепить свои позиции с ассортиментом растительных продуктов на рынках как в Эстонии, так и за рубежом: новый бренд позволит нам более эффективно заниматься разработкой продуктов и продвижением всего ассортимента. Только в странах Балтии на продуктах Deary OÜ поначалу сохранится и логотип Tere”.
”Флекситарианцы — это самая быстрорастущая группа потребителей в Европе. Они проявляют гибкость в своих пищевых привычках, предпочитая растительную пищу, но иногда добавляя в рацион и продукты животного происхождения. Согласно опросу, проведенному Kantar Emor в 2020 году, целых 40% потребителей считают себя флекситарианцами”, — сказала руководитель отдела устойчивого развития Nordic Milk OÜ Катрин Тамм. ”Целью Deary OÜ является создание у людей позитивных ассоциаций с растительной пищей, поэтому мы предлагаем только действительно вкусные растительные продукты”, — добавила она.
Продукция растительного происхождения имеет явные преимущества с точки зрения экспортного потенциала, утверждает Тамм.
”Растительный сыр имеет длительный срок хранения, и с ним мы можем выйти далеко за пределы Европы. Скандинавия, Германия, Великобритания и Нидерланды являются рынками, где число потребителей продуктов растительного происхождения быстро выросло или растет до сих пор. Мы хотим показать, что традиционный молочный концерн также может вести успешный бизнес, меняющий мир и рынок, и это не обязательно должен быть стартап, привлекший миллионы евро от венчурных инвесторов. Deary OÜ легко может стать для Эстонии следующим Skype или Bolt. У MAAG Group, например, уже есть бренд MeEat, который поставляет на скандинавский рынок заменители мяса”, — сказала Тамм.