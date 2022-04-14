Эстония предоставила временную защиту 20 000 военным беженцам из Украины
За последний месяц Департамент полиции и погранохраны предоставил временную защиту, то есть вид на жительство на год, почти 20 000 военным беженцам из Украины. Для получения вида на жительство больше нет очереди, при желании можно перенести свое забронированное время на более раннее.
Цель предоставления временной защиты — гарантировать украинским военным беженцам и членам их семей такие же права, которые имеют другие жители Эстонии.
”Чтобы выдать вид на жительство как можно быстрее, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны работают теперь по вечерам и на выходных. Для этого мы обучили целую команду чиновников полиции, которые обычно заняты в других сферах. Также в течение последнего месяца в местах размещения беженцев работали мобильные пункты принятия ходатайств о временной защите”, — сказал руководитель объединенного штаба, подполковник полиции Эгерт Беличев.
Для получения временной защиты время на апрель и май забронировали почти 2000 граждан Украины и члены их семьей. "Если люди хотят подать ходатайство раньше, советуем аннулировать имеющуюся бронировку и забронировать новое время на более ранее число. Мы постараемся сами связаться с такими клиентами и предложить это время”, — добавил Беличев.
Забронировать время для подачи временной защиты можно на сайте broneering.politsei.ee.
С начала войны в Эстонии прибыло околo 30 000 военных беженцев из Украины, из которых более трети — дети. На данный момент в предоставлении жилплощади нуждается около 5500 человек, из них почти 2000 — дети.