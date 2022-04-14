Законопроект о запрете враждебной символики прошел первое чтение в Рийгикогу

По предложению правовой комиссии, к первому чтению из законопроекта изъяли параграф о разжигании ненависти, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Председатель Ismaa Хелир Вальдор Сеэдер заявил, что после удаления параграфа о разжигании ненависти оппозиция также поддержит законопроект.

Также была достигнута договоренность о том, что законопроект того же содержания, инициированный отечественниками, будет добавлен к правительственному законопроекту.

Члены Рийгикогу смогут представить поправки до понедельника.