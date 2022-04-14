14.04.2022, 07:38
Законопроект о запрете враждебной символики прошел первое чтение в Рийгикогу
Foto: Ago Tammik
В ночь на четверг Рийгикогу завершил первое чтение законопроекта о запрете символов агрессии, который может быть окончательно принят парламентом на следующей неделе.
По предложению правовой комиссии, к первому чтению из законопроекта изъяли параграф о разжигании ненависти, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Председатель Ismaa Хелир Вальдор Сеэдер заявил, что после удаления параграфа о разжигании ненависти оппозиция также поддержит законопроект.
Также была достигнута договоренность о том, что законопроект того же содержания, инициированный отечественниками, будет добавлен к правительственному законопроекту.
Члены Рийгикогу смогут представить поправки до понедельника.