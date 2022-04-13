ВСУ сообщили о том, что подбили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ. У России другая версия
Первым об этом сообщил украинский волонтер и блогер Александр Карпюк (Serg Marco).
Он отметил, что российский корабль украинцы подбили двумя ракетами "Нептун". Впоследствии эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"Именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", — написал Максим Марченко.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину также поделился со зрителями этой новостью, которую, судя по аудитории юриста, услышат и в России.
"С флагманом российского Черноморского флота крейсером "Москва" произошла неожиданность. Сильно горит. Просто сейчас. А штормовое море, поэтому неизвестно, окажут ли ему соответствующую помощь. Там 510 членов экипажа…", — сообщил Арестович.
Версия России
Как сообщили позже в Минобороны России, на борту ракетного крейсера "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас, пишут РИА-Новости.
"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения", — говорится в заявлении.
Экипаж полностью эвакуирован. Причины случившегося устанавливаются.
Оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, не представляется возможным.
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