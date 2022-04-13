Экономика
13.04.2022, 18:07

Работающий в Эстонии интернет-магазин признан неплатежеспособным. Пострадавшим нужно поторопиться!

 
ФОТО: Scanpix

Латвийское торговое предприятие, более знакомое эстоноземельцам как Inch2, объявлено неплатежеспособным. Все потребители, у которых есть претензии к продавцу, должны представить их не позже 2 мая, сообщает Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA).

TTJA сообщает, что претензии могут быть поданы на английском языке в свободной форме банкротному управляющему по адресу электронной почты: georg.orlov@inbox.lv.

Заявление должно содержать:

- обоснование требования;

- размер ущерба;

- время возникновения требований;

- контактные данные, в том числе адрес электронной почты;

- номер банковского счета заявителя;

- имя и подпись.

Эстонские потребители могут подать заявление на английском языке, его нужно отправить банкротному управляющему по адресу georg.orlov@inbox.lv.

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