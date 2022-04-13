Работающий в Эстонии интернет-магазин признан неплатежеспособным. Пострадавшим нужно поторопиться!
Латвийское торговое предприятие, более знакомое эстоноземельцам как Inch2, объявлено неплатежеспособным. Все потребители, у которых есть претензии к продавцу, должны представить их не позже 2 мая, сообщает Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA).
TTJA сообщает, что претензии могут быть поданы на английском языке в свободной форме банкротному управляющему по адресу электронной почты: georg.orlov@inbox.lv.
Заявление должно содержать:
- обоснование требования;
- размер ущерба;
- время возникновения требований;
- контактные данные, в том числе адрес электронной почты;
- номер банковского счета заявителя;
- имя и подпись.
Эстонские потребители могут подать заявление на английском языке, его нужно отправить банкротному управляющему по адресу georg.orlov@inbox.lv.