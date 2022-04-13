Работающий в Эстонии интернет-магазин признан неплатежеспособным. Пострадавшим нужно поторопиться!

Латвийское торговое предприятие, более знакомое эстоноземельцам как Inch2, объявлено неплатежеспособным. Все потребители, у которых есть претензии к продавцу, должны представить их не позже 2 мая, сообщает Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA).