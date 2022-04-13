13.04.2022, 17:05
Авария около Таллинна: оба водителя с тяжелыми травмами в больнице
Foto: Kenno Soo
В среду в 15.16 на 29-м километре Таллиннской окружной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, легковой автомобиль Citroen врезался в Volvo.
В обоих автомобилях были только водители, которых доставили в больницу с тяжелыми травмами. На данный момент известно, что одним из водителей была 67-летняя женщина, другим - 53-летний мужчина.
Движение было закрыто на непродолжительное время, к настоящему моменту движение полностью восстановлено.
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