Ле Пен: если я стану президентом, Франция выйдет из НАТО

Такое заявление Ле Пен сделал в среду, 13 апреля, на пресс-конференции в Париже.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы", - сказала Марин Ле Пен.

Более того, кандидат в президенты Франции пообещала, что предложит НАТО "осуществить стратегическое сближение с Россией", после завершения войны в Украине, пишет Delo.ua.

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

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