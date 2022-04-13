За рубежом
13.04.2022, 16:15

В вильнюсской школе подросток открыл стрельбу

 
Relv õppusteks
Relv õppusteks
Foto: Priit Simson

13 апреля в 9.22 в Вильнюсскую полицию поступило сообщение о том, что ученик (2006 г.р.) одной из школ принес, вероятно, стреляющий дробью или страйкбольный пистолет и открыл стрельбу, пишет Delfi.lt.

Легкие ранения получили двое 15-летних подростков, их увезли в больницу. После осмотра их отпустили домой. Стрелявший задержан. Инцидент произошел в гимназии Радзивиллов.

По словам представителя Вильнюсской полиции Томаса Браженаса, подростка допросили, задерживать пока не стали, поскольку расследование не начато. "Он не убегал и не скрывался, полиция собирала информацию на месте", – сказал BNS Браженас. Представители гимназии сообщили BNS, что для обсуждения ситуации собирается местный кризисный центр.

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