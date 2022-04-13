В вильнюсской школе подросток открыл стрельбу

Легкие ранения получили двое 15-летних подростков, их увезли в больницу. После осмотра их отпустили домой. Стрелявший задержан. Инцидент произошел в гимназии Радзивиллов.

По словам представителя Вильнюсской полиции Томаса Браженаса, подростка допросили, задерживать пока не стали, поскольку расследование не начато. "Он не убегал и не скрывался, полиция собирала информацию на месте", – сказал BNS Браженас. Представители гимназии сообщили BNS, что для обсуждения ситуации собирается местный кризисный центр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.