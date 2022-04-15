15.04.2022, 20:30
МНЕНИЕ | Эдуард Одинец: "Правящие партии используют украинских беженцев в своих политических играх"
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"Принятые Рийгикогу изменения в Закон об иностранцах делают более гибкими условия приема на работу и оплаты труда граждан Украины — как тех, кто приступил к работе в Эстонии еще до войны, так и тех, кто бежал от войны в Эстонию, а также многих других, кто желает работать в Эстонии", — считает депутат Рийгикогу, генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец.