Мнение
15.04.2022, 20:30

МНЕНИЕ | Эдуард Одинец: "Правящие партии используют украинских беженцев в своих политических играх"

 
Эдуард Одинец
депутат Рийгикогу, генеральный секретарь Социал-демократической партии
Fotod: Andres Putting
"Принятые Рийгикогу изменения в Закон об иностранцах делают более гибкими условия приема на работу и оплаты труда граждан Украины — как тех, кто приступил к работе в Эстонии еще до войны, так и тех, кто бежал от войны в Эстонию, а также многих других, кто желает работать в Эстонии", — считает депутат Рийгикогу, генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец.

"Одна часть депутатов парламента видит в данном законопроекте опасность для эстонского языка и культуры, предсказывая массовую трудовую иммиграцию и захват рабочих мест жителей Эстонии дешевой рабочей силой.

Другие парламентарии видят в этих изменениях возможность оживить рынок рабочей силы в Эстонии и поддержать эстонских работодателей в условиях нехватки рабочих рук, активизировав при этом и конкуренцию среди работников.

Но обе стороны, я надеюсь, видят в этом законе возможность поддержать и помочь украинским беженцам, которые не должны перегружать социальную систему Эстонии, а могли бы найти себе применение на рынке труда и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии.

Но это — вилка, которую...

RusDelfi
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