МНЕНИЕ | Эдуард Одинец: "Правящие партии используют украинских беженцев в своих политических играх"

"Одна часть депутатов парламента видит в данном законопроекте опасность для эстонского языка и культуры, предсказывая массовую трудовую иммиграцию и захват рабочих мест жителей Эстонии дешевой рабочей силой.

Другие парламентарии видят в этих изменениях возможность оживить рынок рабочей силы в Эстонии и поддержать эстонских работодателей в условиях нехватки рабочих рук, активизировав при этом и конкуренцию среди работников.

Но обе стороны, я надеюсь, видят в этом законе возможность поддержать и помочь украинским беженцам, которые не должны перегружать социальную систему Эстонии, а могли бы найти себе применение на рынке труда и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии.

Но это — вилка, которую...