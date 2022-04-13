13.04.2022, 15:30
В Тартуском уезде при лобовом столкновении микроавтобуса и автомобиля тяжело пострадали три человека
ФОТО: Kaart: tarktee.ee
В среду в 13:40 на 25-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в Тартумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, где в лобовом столкновении микроавтобуса Iveco и легкового автомобиля Volkswagen пострадили три человека.
В двух автомобилях находились три человека, все получили серьезные травмы. На месте работает полиция, подробности аварии еще выясняются.
Дорога перекрыта в одном направлении, и полиция регулирует дорожное движение.