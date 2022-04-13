ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Украинский военный: НАТО будет проситься в ВСУ

Мольфар — это его позывной — историк по образованию с военным опытом. В первый же день войны вступил в ряды Национальной гвардии Украины, чтобы защищать свою страну. Мольфар уверен, что, пока Россия существует в нынешнем виде, завоевательные войны продолжатся. Надежд на НАТО и Европейский союз у него нет. Наоборот, боец уверен, что военный альянс позже попросится в Вооруженные Силы Украины, чтобы перенять боевой опыт.