13.04.2022, 14:57
ВИДЕО | 7 вещей, за которые Зеленский поблагодарил Эстонию
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед Рийгикогу, поблагодарив Эстонию за поддержку.
Зеленский выразил благодарность за:
1. Понимание серьезности происходящего
2. Митинг в поддержку Украины
3. Военную и гуманитарную помощь, которую мы прислали в числе первых
4. Отказ от российской энергии, в том числе газа
5. Прием и интеграцию беженцев
6. Поддержку вступления Украины в ЕС
7. Визит Алара Кариса
Более подробно о выступлении Зеленского можно прочитать ЗДЕСЬ.
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