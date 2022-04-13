ВИДЕО | 7 вещей, за которые Зеленский поблагодарил Эстонию

1. Понимание серьезности происходящего

2. Митинг в поддержку Украины

3. Военную и гуманитарную помощь, которую мы прислали в числе первых

4. Отказ от российской энергии, в том числе газа

5. Прием и интеграцию беженцев

6. Поддержку вступления Украины в ЕС

7. Визит Алара Кариса