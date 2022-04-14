Украина обвиняет Россию в депортации 700 тысяч человек. Москва называет это эвакуацией. Люди рассказывают о фильтрационных лагерях

Военная разведка Украины отмечала, что из фильтрационных лагерей украинских граждан отправляют в том числе в ”северные области” России, к примеру, на Сахалин. ”Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет”, — утверждали разведчики.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, людей ”там фильтруют, как в нацистской Германии, их сортируют на благонадежных и неблагонадежных, у них забирают документы, их проверяют на наличие татуировок”, ”и если, не дай бог, у человека есть что-то в виде трезубца или нашего герба, человек пропадает, и его уже не могут найти”. В Мариупольском горсовете заявляли, что в фильтрационных лагерях могут пытаться отсеять свидетелей российских военных преступлений, чтобы потом ”уничтожить”.

Власти Украины неоднократно сообщали о насильственном вывозе украинцев — в том числе несовершеннолетних — в Россию, и о фильтрационных лагерях, где, как утверждается, пытаются вычислить людей с проукраинскими убеждениями, военных, ветеранов АТО и так далее.

Тема эвакуации людей из районов, где идут бои, была одной из ключевых в марте: практически ежедневно обе стороны сообщали об открытии и срыве гуманитарных коридоров. При этом представители России считали важным подчеркнуть, что Украина не согласовывает гуманитарные коридоры, ведущие на территорию РФ.

”По нашей информации, украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, проходят, большинство из них через тяжелые испытания. И оказываются в так называемых фильтрационных лагерях, которые созданы точь-в-точь как знаменитые лагеря НКВД в советское время. У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются и дальнейшая их судьба покрыта мраком”, — сказал Гордон. Откуда у него эта информация, он не рассказал.

Россия обвинения со стороны Украины в насильственном перемещении людей категорически отвергает — как и все остальные обвинения в свой адрес, связанные с войной (гибель мирных жителей в результате обстрелов или целенаправленных убийств, обстрелы жилых кварталов и гражданской инфраструктуры и так далее).

В публикации ТАСС сказано, что 141 тысяча эвакуированных — дети. В марте Владимир Путин заявил о необходимости изменить законодательство так, чтобы россияне могли усыновлять сирот из Донбасса, не имеющих российского гражданства. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ”у Киева нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить [в РФ], имеют статус сирот или лишенных родительской опеки”, и обвинила Россию в похищении украинских детей.

Важно отметить: украинский омбудсмен Людмила Денисова говорит, что в Россию вывезены 700 тысяч украинцев, в то время как источник ТАСС считает более 200 тысяч человек гражданами РФ, более 400 тысяч — гражданами ДНР и ЛНР, а 117 тысяч — ”гражданами других стран” (очевидно, в том числе и Украины). Непонятно, записывают ли российское государственное информагентство и его источник в ”граждане ДНР и ЛНР” по умолчанию всех украинцев, живших в Донецкой и Луганской областях.

Сейчас, согласно заявлениям обеих сторон, в России находятся более 700 тысяч человек, которые еще совсем недавно жили на территориях, подконтрольных властям Украины и сепаратистам. Почти ежедневно Россия сообщает об ”эвакуации” еще 10-20 тысяч человек. Согласно официальным российским данным от 11 апреля, в ”пунктах временного размещения” находятся около 31 тысячи человек. Остальные (то есть около 700 тысяч человек), как утверждает источник ТАСС в силовых структурах, ”разместились у родственников и знакомых”.

О каких документах, ограничивающих выезд из региона в течение двух лет, может идти речь, неясно. Однако то, что украинцев распределяют по всей России, не секрет — еще 12 марта правительство РФ приняло постановление о распределении почти 100 тысяч человек по всем федеральным округам.

Беженцев перевозили в тот или иной пункт на территории, подконтрольной сепаратистам, где они должны были сдать отпечатки пальцев и ладоней, сфотографироваться, пройти осмотр на предмет подозрительных татуировок, отдать свой телефон для досмотра и для скачивания контактов, и пройти через допрос. 24-летняя Анна рассказала, что ее спрашивали о политике, отношении к ДНР и России, о наличии родственников в армии или полку ”Азов”. Свидетельств о том, что происходило с людьми, ответы которых не удовлетворяли силовиков, в публикации нет.

Некоторые из них рассказали, как в места, где они пряталась от обстрелов и бомбардировок, приходили российские военные и приказывали эвакуироваться; другие были вынуждены отправиться на российский блокпост из-за физической невозможности попасть в сторону, откуда можно было эвакуироваться в Украину. Кто-то столкнулся с психологическим давлением со стороны российских сил: им заявляли, что ”Украине на вас плевать” и ”вас никто отсюда не эвакуирует”. Британский сайт inews утверждает, что беженцам из Маруиполя дают подписать документы, в которых утверждается, что город обстреливают украинские военные (а не российские), после чего им сообщают, что теперь они не могут вернуться на родину из-за угрозы преследования (подлинность этих документов журналисты подтвердить не смогли).

Опубликованные в СМИ свидетельства людей, прошедших через ”эвакуацию” из Украины в Россию, подтверждают (по крайней мере в ряде случаев) как принудительность этого процесса, так и существование ”фильтрации”. Рассказы беженцев, вывезенных в Россию из Мариуполя и окрестностей, опубликовали, в частности, CNN и телеканал ”Настоящее время”.

12 апреля российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что ”насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было, <…> это ложь”. ”Я лично беседовала с находящимися в пунктах временного размещения, люди рассказывали, как украинские войска загоняли их в подвалы и прикрывались ими как живым щитом, люди хотели укрыться именно в России”, — утверждает Москалькова.

Собеседник ”Настоящего времени” Артем, потерявший при обстреле Мариуполя брата, рассказал, что он и его семья стояли в очереди на фильтрацию четыре дня. Условия в поселке Старобешево, где это происходило, он оценивает как ”так себе” — сон на полу в актовом зале, еда — ”дошираки, печенье, чай”. ”Но если учесть, что в Мариуполе мы сидели в подвале и вообще голодные 20 дней, только на меде жили, то я с кайфом кушал тот же доширак”, — говорит он.

Из рассказов беженцев следует, что путешествие в Россию могло происходить в несколько этапов и включало перемещение между разными пунктами временного содержания. Перед пересечением границы с Россией им выдавали миграционные карточки, а также, согласно одному из свидетельств, документы на получение 10 тысяч рублей (для тех, кто планирует получить в РФ убежище).

Анна, историю которой опубликовало белорусское издание ”Зеркало”, рассказала, что перед границей их автобус простоял ”практически всю ночь” на холоде, и ”в туалет приходилось ходит в окоп”. Непосредственно на границе ее, как и еще несколько человек, допросили. ”Допрашивал он меня час. <…> Он на меня сильно давил. Постоянно пытался на что-то вывести, но я не понимала, на что. В тот момент было очень страшно. Я не понимала, что сделала, чем я это заслужила”, — говорит она.

После пересечения границы, как следует из свидетельств, людей развозят группами по центрам временного содержания в разных регионах России, однако есть возможность туда и не ехать — во всяком случае это удалось тем собеседникам журналистов, у кого были друзья или родственники в России.