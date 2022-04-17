СТАТИСТИКА | Пенсионерам в Эстонии живется лучше, чем в Латвии, но хуже, чем в Финляндии

Аналитики изучили государственные пенсии первого уровня (так называемая пенсия по старости), т.е. регулярные ежемесячные пособия для людей пенсионного возраста. Чтобы рейтинг был правомерным, сравнивали суммы нетто, т.е. те деньги, которые пенсионер реально получает на свой счёт или на руки.

Самую высокую пенсию получают жители Норвегии — 1 797 € в месяц; в Эстонии средняя пенсия равна 542 € (19-е место рейтинга), в Финляндии — 1 458 €, а в Швеции —1 108 €.

Для данного исследования сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов со средней пенсией. В корзину попали: хлеб, молоко, йогурт, яйца, рис, сыр, мясо, рыба, фрукты и овощи.

Стоимость основных продуктов питания в марте 2022 года в Латвии составляет 125 €. Таким образом минимальная продовольственная корзина равна 31,7% от средней латвийской пенсии по возрасту. В Литве такой же набор продуктов стоит 108 € (26,2% от пенсии), а в Эстонии — 120 € (22,2%).

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее можно сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официальной средней пенсионной выплаты пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.

Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту.

Эстония в этом рейтинге расположилась на 18-м месте из 44 стран с результатом 22,2%, опережая Литву (26,2% и 22-е место) и Латвию (31,7% и 27-е место).